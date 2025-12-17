A Pezze di Greco il presepe diventa vita: il Natale si racconta tra memoria, tradizione ed emozione

A Pezze di Greco il Natale prende forma, fiato e volto umano attraverso il presepe vivente, un’esperienza che va oltre la semplice rappresentazione scenica e si trasforma in un vero e proprio viaggio nel tempo e nelle emozioni. Qui il presepe non si osserva soltanto, ma si attraversa, si ascolta e si respira, immersi in un’atmosfera che restituisce il senso più autentico della tradizione.

Nelle terre di Fasano, tra ulivi secolari e muretti a secco carichi di storia, un’antica lama si trasforma simbolicamente in Betlemme. Il silenzio della sera viene rotto dal passo lento degli animali, dalle voci dei figuranti e dai suoni della vita quotidiana di un tempo che riaffiora. Le luci calde accompagnano il cammino dei visitatori, mentre bambini, famiglie e pellegrini seguono idealmente la stella, lasciandosi guidare lungo il percorso.

Ogni angolo del presepe racconta una storia. Mani esperte filano, intrecciano e impastano, riproponendo antichi mestieri e gesti tramandati di generazione in generazione. Ogni figura diventa testimonianza vivente di una cultura che resiste al tempo, ogni sguardo è carico di memoria, ogni gesto rinnova un’identità collettiva profondamente radicata nel territorio.

Il presepe vivente di Pezze di Greco non si limita a essere un evento del calendario natalizio, ma assume i contorni di un pellegrinaggio emotivo, una tappa esperienziale capace di coinvolgere e toccare profondamente chi vi partecipa. Un rito che ogni anno si rinnova, mantenendo viva una promessa di autenticità, condivisione e appartenenza.

Un appuntamento che invita a riscoprire il valore delle tradizioni vive e il significato più profondo del Natale nel cuore della Puglia.