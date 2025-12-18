Brindisi: anche quest'anno il Bellaria apre le porte alla solidarietà

Anche quest’anno il Centro Sportivo Bellaria Padel di Brindisi ha organizzato una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà con una raccolta doni per i bambini meno fortunati.

Un torneo gratuito il cui unico impegno per i partecipanti è stato quello di portare un regalo da consegnare alla Parrocchia Sacro Cuore (Salesiani).

Così come lo scorso anno lo Spirito del Santo Natale si è manifestato nella generosità verso chi ha meno o quasi nulla. La raccolta per i bambini in tali condizioni è un gesto d’amore e solidarietà che fa brillare di gioia i loro occhi e scalda i loro cuori. Ogni regalo raccolto in questa giornata diventerà un sorriso sotto l’albero di Natale, donando speranza e senso di appartenenza in una comunità che ha perso i valori umani e l’amore per gli altri.

Tutti i soci del centro hanno partecipato a questa iniziativa nella quale sono stati degustati dei vini offerti dalle aziende vinicole Vignuolo del dottor Sebastiano Spagnoletti Zeuli di Castel Del Monte e Otri del Salento di San Pancrazio Salentino rappresentati dall’accademico Aerec Cav. Antonio Giaimis delegato Regione Puglia Apamri.

Tutti i regali raccolti sono stati consegnati al parroco dei Salesiani Don Ercole che provvederà alla loro distribuzione.

Un ringraziamento a tutti i soci del Circolo Bellaria Padel Brindisi che anche in questa occasione hanno dimostrato grande sensibilità verso questa pregevole iniziativa.

Ufficio Comunicazione Bellaria Padel Brindisi