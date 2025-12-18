San Michele Salentino, al palazzetto dello sport le selezioni regionali FIP dei giovani cestisti

SAN MICHELE SALENTINO - Domenica 21 dicembre il palazzetto dello sport comunale di via Tintoretto 13 ospiterà le selezioni regionali della FIP Puglia, la Federazione Italiana Pallacanestro. L’iniziativa si svolgerà grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale, che ha accolto la richiesta della Federazione per l’organizzazione delle attività di selezione e addestramento tecnico regionale.

La giornata rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno dell’ente locale nel sostenere la pratica sportiva giovanile e nel rafforzare la collaborazione con le federazioni sportive nazionali, offrendo strutture adeguate alla crescita dei giovani atleti

Il programma ufficiale prevede alle ore 9 la selezione degli atleti nati nel 2013, con una sessione di allenamento rivolta ai giovani cestisti e ai tecnici convocati dalla Federazione. A seguire, alle ore 10.45, è previsto il raduno della selezione regionale maschile dei nati nel 2012, con l’avvio delle attività tecniche dalle 11 alle 13 circa.

L’Amministrazione comunale ha rivolto un caloroso benvenuto agli atleti, ai tecnici e alle delegazioni della FIP Puglia, auspicando che l’appuntamento possa rappresentare un’importante occasione di crescita sportiva e di sana competizione per tutti i partecipanti.