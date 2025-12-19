X Freedom Jazz Festival a Mesagne: masterclass, residenza artistica e concerti con Greg Burk e Jacopo Ferrazza

MESAGNE - L’associazione Lydian APS, con il sostegno di Puglia Culture e del Comune di Mesagne, presenta la decima edizione del Freedom Jazz Festival, manifestazione che unisce formazione, ricerca e performance dal vivo con un’attenzione particolare verso un pubblico giovane e curioso.

Direttori artistici: Pietro Rosato e Sara Frassanito.

Masterclass – 26 dicembre

Il 26 dicembre, dalle ore 16.00 alle 19.30, presso la sede Lydian (via Maja Materdona n. 12, Mesagne) si terrà una masterclass di «Musica d’Insieme» condotta dal M° Jacopo Ferrazza, docente di musica d’insieme jazz presso il Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone, noto per la sua intensa attività concertistica e discografica.

Jacopo si è esibito in alcuni dei festival più importanti in Italia e in club e festival internazionali a New York, Germania, Washington, Carolina del Nord, Illinois, Cina, Finlandia, Marocco, Corea del Sud, Turchia, Giappone, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Svizzera, Spagna, Zambia, Zimbabwe, Bulgaria, Israele, Albania, Kosovo, Egitto…

Il corso è riservato a un massimo di 12 partecipanti, con quota di adesione pari a 30,00 €.

Residenza artistica aperta al pubblico – 27 e 28 dicembre

Nei due giorni del festival (27 e 28 dicembre) si svolge la consueta residenza artistica aperta al pubblico, dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, presso il Teatro Shalom. In questa occasione la jazz-orchestra Freedom Extensive lavorerà insieme allo special guest Greg Burk per la costruzione del concerto del 28 dicembre.

Programma concerti

27 dicembre – ore 21.00

Artisti: Simona Severini (voce e chitarra) & Jacopo Ferrazza (contrabbasso)

presentano il loro ultimo album Dream Scenario (Parco della Musica Records, 2025).

Simona Severini si distingue per una vocalità che spazia dalla canzone d’autore al jazz più libero, con testi in italiano e inglese, mentre Jacopo Ferrazza vanta un’intensa carriera internazionale: ha inciso come leader diversi album, tra i quali Wood Tales (contrabbasso solo) e quintetti per l’etichetta CAM Jazz, e si è esibito in festival e club in Europa, Asia e Africa.

Il progetto Dream Scenario è un incontro elegante tra jazz, folk e canzone d’autore: undici tracce, di cui nove originali (musiche di Ferrazza, testi di Severini) e tre riletture – “Black Crown” di Joni Mitchell, “Prelude to a Kiss” e “Caravan” di Duke Ellington – in un’atmosfera onirica, sospesa e raffinata.

Biglietto: 10,00 €.

28 dicembre – ore 21.00

La jazz-orchestra Freedom Extensive, diretta dai due co-direttori artistici, composta da Fabio Rogoli (piano), Livio Bartolo (chitarra), Giovanni Angelini (batteria), Vitantonio Gasparro (vibrafono), Michele Colaci (contrabbasso), Giuliano Mangione & Alberto Bollettieri (tromboni), Nanni Teot & Pietro Corbascio (trombe), Vittorio Gallo (sax soprano), Claudio Chiarelli & Mike Rubini (sax alto), Pietro Rosato (sax tenore), Terence (sax baritono), Sara Frassanito (voce), incontra in concerto lo special guest Greg Burk (piano/leader).

Greg Burk, pianista, compositore ed educatore statunitense residente a Roma, è cresciuto in un ambiente multiculturale e musicale, ha studiato con George Russell, Paul Bley e Yusef Lateef e si è affermato per la sua capacità di coniugare composizione, melodia e improvvisazione libera.

Nel concerto di Mesagne, Burk guiderà la Freedom Extensive in un programma costruito ad hoc durante la residenza, dove si fonderanno linguaggi jazzistici, orchestrali e improvvisativi in un’esperienza sonora collettiva.

Biglietto: 15,00 €.

Informazioni biglietti e iscrizioni

I biglietti per i concerti e le adesioni alla masterclass sono disponibili:

Presso la sede Lydian, via Maja Materdona n. 12, Mesagne

orari lunedì-venerdì 15.00-20.00.

Online su www.vivaticket.com.

Per ulteriori informazioni: freedomjazzfestival@lydian.eu – tel. 340 314 9479 (Pietro Rosato).