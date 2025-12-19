Eventi

“La Casa di Babbo Natale”, festa e inclusione per i bambini di Brindisi

venerdì 19 dicembre 2025

Brindisi, 20 dicembre 2025 – Un pomeriggio dedicato ai più piccoli, all’insegna della condivisione e della magia del Natale. Sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 17, la sede di Mano nella Mano Puglia ODV, in viale Commenda 89/91, ospiterà l’iniziativa “La Casa di Babbo Natale”, realizzata in collaborazione con l’Associazione Periferia.

L’evento nasce con l’obiettivo di offrire ai bambini un’esperienza coinvolgente e accogliente, capace di unire gioco, creatività e inclusione sociale, valorizzando il senso di comunità e la partecipazione del territorio.

Nel corso del pomeriggio sono in programma laboratori creativi dedicati alle decorazioni natalizie, giochi di gruppo e una merenda condivisa. Momento centrale dell’iniziativa sarà l’incontro con Babbo Natale, pronto a regalare sorrisi, fotografie ricordo e un’atmosfera di festa.

La giornata proseguirà all’esterno della struttura con lo spostamento in piazza, sempre in viale Commenda, dove Babbo Natale distribuirà i doni tra musica, balli e animazione, coinvolgendo famiglie e cittadini in un clima di allegria collettiva.

Con “La Casa di Babbo Natale”, Mano nella Mano Puglia ODV e Associazione Periferia confermano il loro impegno nel promuovere occasioni di socialità e sostegno, offrendo ai bambini e alle famiglie più fragili un Natale fatto di relazioni, vicinanza e speranza.

