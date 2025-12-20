Estensioni Festival, a Ceglie Messapica il “Gospel Show” di Pastor Ron accende il Natale nella Chiesa Madre

Il Natale a Ceglie Messapica si tinge di emozioni travolgenti e sonorità d’Oltreoceano grazie alla Christmas Edition dell’Estensioni Light & Music Festival, in programma lunedì 22 dicembre alle ore 20, a ingresso gratuito, nella splendida Chiesa Madre, per iniziativa di Idea Show, con il sostegno e il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Ceglie Messapica.

Protagonista assoluto della serata, con il suo «Gospel Show», è Ronald Ixaac Hubbard, meglio conosciuto come Pastor Ron, una delle figure più carismatiche e amate del panorama gospel internazionale, già capace di conquistare il pubblico italiano con la sua energia incontenibile e il suo magnetismo scenico.

Accanto a lui, un ensemble di altissimo livello composto da sei straordinari artisti: le potenti e vellutate voci black di James Edward Penn Jr, Lacretia Tierra Bolden, Latoya Tinese Thomas e Myisha Raeshayle Godfrey, unite al groove impeccabile degli strumentisti Willie Charles Mc Millon III e Derek Lamont Wideman. Insieme danno vita a uno spettacolo che attraversa a trecentosessanta gradi il gospel tradizionale e contemporaneo, conducendo il pubblico in un autentico viaggio alle radici della musica afroamericana, fino alle sue espressioni più moderne, coinvolgenti e trascinanti.

Il programma prevede una sezione interamente dedicata al Natale, accanto a diversi brani originali composti dallo stesso Pastor Ron. Il risultato è un’esperienza immersiva che farà sentire gli spettatori come catapultati in una città degli Stati Uniti, per vivere un Natale autentico sulle note della grande musica religiosa americana, una tradizione che affonda le sue radici nei canti di lavoro degli schiavi e che, da anni, ha saputo conquistare anche il cuore del pubblico europeo.

Il termine gospel significa Vangelo. Ed è proprio attraverso il canto, il battito delle mani, la danza e la forza del corpo che questa musica ha trasformato la preghiera in un’implorazione fisica e collettiva, capace di raccontare il cammino umano e spirituale di un popolo segnato dalla sofferenza ma animato da una fede incrollabile. Non è un caso che il gospel – e prima ancora lo spiritual – sia carico di passione: non solo lode a Dio, ma anche racconto di sé, del proprio vissuto, della propria storia.

Il gospel è il grido gioioso di libertà di un’umanità privata dei suoi diritti, ed è per questo un patrimonio universale. Chi canta gospel canta pace, fratellanza e speranza. Con il gruppo di Pastor Ron, il pubblico vivrà due ore di musica gospel ai massimi livelli, tra momenti intensi ed emozionanti e altri più leggeri e ironici, in cui gli spettatori saranno trascinati in un vortice di energia positiva e sano divertimento.

Perché i concerti di Pastor Ron non sono semplici esibizioni, ma una vera e propria «gospel experience»: un incontro di musica, anima e gioia condivisa, perfetto per celebrare il Natale nel segno dell’emozione e della condivisione.