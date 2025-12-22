Una Olio Pantaleo super si impone in quel di Vasto contro il Tenaglia Abruzzo Altino e vola in classifica.

Terza vittoria di fila per la Olio Pantaleo Fasano che in quel di Vasto fanno la voce grossa contro il Tenaglia Abruzzo Altino portando a casa un netto 3-0 volendo in classifica a quota 18 punti. Vittoria che porta le fasanesi ad un solo punto di distanza dalla quinta posizione occupata proprio dalla squadra abruzzese.

In cronaca. Match che ha visto le fasanesi comandare il punteggio nei tre parziali con le frentane che si sono spesso avvicinate alle avversarie, non riuscendo però a invertire l’inerzia dell’incontro. Top scorer dell’incontro l’opposto finlandese Piia Korhonen, autrice di 21 punti col 51% in attacco, premiata MVP della partita. Le fanno eco i 13 punti di Candela Sol Salinas (44%) gli 8 di Claudia Provaroni, e i 5 punti messi a segno da Federica Piacentini. Per Altino, in doppia cifra solo Viktoryia Siakretava con 15 punti (37%), positivo l’ingresso di Alice Trampus con 8 punti (46%), sei punti a testa per Dalila Marchesini e Adji Astou Ndoye.

Un successo che rinfranca l’ambiente gialloblu che di fatto apre la strada ad una nuova parte del campionato che probabilmente potrebbe decidersi con le prossime due gare, dove le fasanesi sfideranno Altamura e Offanengo. Da incorniciare la prestazione di una strepitosa Piia Korhonen, MVP per la seconda volta di seguito e autrice di una gara che ha rasentato la perfezione, grazie soprattutto ad una grande prestazione di gruppo che ancora una volta dimostra di poter competere con tutte le avversarie del girone.

Grande soddisfazione a fine gara anche per coach Paolo Totero.

"Siamo venuti qua con le idee chiare, come anche nelle partite precedenti. Posso fare i complimenti alle mie ragazze per la bella prestazione di oggi e non solo, ma soprattutto per come stanno lavorando. Questa vittoria è frutto anche di un grande lavoro dello staff tecnico e societario che ci sta permettendo di migliorare gara dopo gara. E tutto questo le ragazze lo stanno dimostrando in campo, entrando concentrate e aggressive, che è quello che deve fare una squadra di questo calibro. Noi ci giochiamo ogni partita, per portare il massimo risultato. Poi è normale che l'avversario fa comunque la sua parte. Oggi l'obiettivo era mettere tanta pressione dall'inizio e ce l'abbiamo fatta".

Prossimo incontro il big match di Natale con il derby contro la Panbiscò Altamura che si giocherà presso il Pala Vigna Marina di Fasano il prossimo 26 dicembre.

ILTABELLINO

Tenaglia Abruzzo Altino Volley–Olio Pantaleo Volley Fasano: 0-3

(21-25; 22-25; 17-25)

Tenaglia Abruzzo Altino Volley: Sassolini 3, Marchesini 6, Siakretava 15, Murmann 4, Polesello 2, Bagnoli 1, Tesi (L), Trampus 8, Ndoye 6, Monaco 2, Fini (L), Passaro, Farelli. All. Ingratta.

Olio Pantaleo Volley Fasano: Muzi 4, Salinas 13, Piacentini 5, Korhonen 21, Provaroni 8, Franceschini 2, Vittorio (L), Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner, Negro, Soleti, Del Freo. All. Totero.

Arbitri: Bosica, De Orchi.

Note: Durata set: 25′, 30′, 24′; Tot: 79′.

Mvp: Piia Korhonen.

Top scorers: Korhonen P. (21) Siakretava V. (15) Salinas C. (13)

Top servers: Muzi M. (2) Siakretava V. (2) Piacentini F. (1)

Top blockers: Franceschini L. (2) Korhonen P. (2) Piacentini F. (1)

Classifica:

Cda Volley Talmassons Fvg 35, Valsabbina Millenium Brescia 28, Nuvolì Altafratte Padova 28, Futura Giovani Busto Arsizio 22, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 19, Olio Pantaleo Volley Fasano 18, Clai Imola Volley 16, Panbiscò Leonessa Altamura 14, Trasporti Bressan Offanengo 13, Volley Modena 5.

*Olio Pantaleo Fasano e Tenaglia Abruzzo Altino una gara in più