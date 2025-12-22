Lavoro nel Brindisino: 108 opportunità attive e recruiting day Alstom-Manpower al Centro per l’Impiego

BRINDISI – Sono 108 le figure professionali ricercate nel territorio brindisino attraverso 53 annunci di lavoro attualmente attivi sul portale regionale LavoroXTe Puglia. È quanto emerge dal 50° report settimanale 2025, elaborato dall’Ambito territoriale di Brindisi di ARPAL Puglia, che restituisce l’immagine di un mercato del lavoro ancora dinamico e diversificato.

Tra le iniziative più rilevanti della settimana, si segnala il recruiting day Alstom–Manpower, in programma martedì 13 gennaio, dalle 9:00 alle 12:00, presso il Centro per l’Impiego di Brindisi, in via Tor Pisana 114. La selezione è finalizzata all’inserimento di addetti alla verniciatura, verniciatori junior da avviare in academy e addetti al montaggio meccanico. Gli interessati possono candidarsi esclusivamente attraverso le offerte pubblicate sul portale LavoroXTe Puglia.

I dati del 50° report

Il report settimanale conferma una domanda occupazionale consistente. A trainare il mercato del lavoro è il settore metalmeccanico, con 38 figure ricercate, seguito da turismo e ristorazione, che conta 26 posizioni aperte. Al terzo posto si colloca il commercio con nove opportunità, mentre l’edilizia registra otto figure richieste.

Seguono l’ambito sanitario con sette risorse, il settore trasporti con tre figure, e diversi comparti con due posizioni ciascuno, tra cui tessile, contabile, elettromeccanico e artigianato. Completano il quadro singole opportunità nei settori servizi alla persona, logistica, industria, amministrativo e immobiliare. È inoltre segnalata una posizione riservata alle categorie protette, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 68/1999.

Formazione, giovani e mobilità europea

Sempre aggiornata anche la sezione dedicata ai corsi di formazione, rivolta a diplomati e disoccupati, alla quale si affiancano le opportunità previste dai programmi Garanzia Giovani e NEET. Il report segnala inoltre numerose proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES, che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.

ARPAL Puglia ricorda che tutte le offerte di lavoro sono rivolte indistintamente a entrambi i sessi e vengono pubblicate quotidianamente sul portale LavoroXTe Puglia, dal quale è possibile candidarsi direttamente tramite SPID.

Canali informativi e servizi ai cittadini

Per restare costantemente aggiornati sugli annunci attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e all’orientamento, è consigliata la consultazione della pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, oltre al portale SINTESI Brindisi e ai profili Google dei singoli Centri per l’Impiego.

Per qualunque richiesta di supporto o informazione, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia presso i Centri per l’Impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30, mentre il giovedì pomeriggio l’accesso è su appuntamento.

Tutti i contatti ufficiali dei Centri per l’Impiego e degli uffici di comunicazione di ARPAL Puglia sono disponibili sul sito istituzionale www.arpal.regione.puglia.it.





