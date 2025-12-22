“Energia e futuro: da Brindisi parte la sfida contro la disoccupazione giovanile nel Sud”

Energie con il Sud: formazione e lavoro per 300 giovani del Mezzogiorno

Il progetto triennale, sostenuto da Fondazione Snam e Fondazione CON IL SUD con Isola Catania, Brindisi & C., Seme di Pace e Fondazione Augurusa, mira a contrastare la disoccupazione giovanile nel Sud Italia. 22/12/2025 Parte “Energie con il Sud”, il programma triennale che punta a creare opportunità concrete per i giovani del Mezzogiorno nei settori dell’energia.

L’iniziativa, sostenuta da Fondazione Snam ETS e Fondazione CON IL SUD, mira a contrastare la disoccupazione giovanile e favorire l’inclusione sociale, coinvolgendo giovani e territori del Sud. Il progetto, coordinato anche grazie al supporto di Isola Catania Impresa Sociale S.r.l. e Brindisi & C. ETS, ha l’obiettivo di accompagnare 300 giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), tra i 18 e i 29 anni, residenti in contesti di fragilità economica e sociale, in un percorso gratuito di formazione e inserimento lavorativo.

Energie con il Sud, realizzato insieme al coinvolgimento delle organizzazioni territoriali Cooperativa Sociale “Seme di Pace”, Fondazione Augurusa, Consorzio Mestieri Puglia S.C.S. e Mestieri Campania – Società Cooperativa Sociale, si basa su un modello interregionale innovativo e replicabile, che integra formazione tecnica, orientamento, mentoring e placement, con il contributo attivo delle comunità locali e delle imprese. Nel triennio saranno realizzati 12 programmi formativi, uno per ciascun territorio ogni anno, fino a settembre 2028, grazie anche alla collaborazione di Fondazione Human Age Institute, Gruppo Altea S.r.l. e SENEC Italia S.r.l., partner tecnici e di rete che contribuiscono con competenze specialistiche in ambito formativo, digitale ed energetico.

«Energie con il Sud è un nuovo progetto concreto per Brindisi. Lo scorso anno abbiamo formato giovani che oggi lavorano già nel settore delle rinnovabili. Con questa iniziativa apriamo nuove opportunità, mettendo in rete imprese che investono nel Sud e credono nel valore sociale del lavoro. La transizione energetica può creare lavoro vero e stabile e, con azioni mirate, contribuire a rendere Brindisi una città sempre più attrattiva.

Questo nuovo passo è fondamentale per farne anche un luogo di opportunità, in cui i giovani possano costruire il proprio futuro e scegliere di restare.», dichiara Emma Taveri, Presidente di Brindisi & C. ETS. Quattro regioni protagoniste: Sicilia, Puglia, Campania e Calabria, e nello specifico le città di Catania, Brindisi, Portici, Vibo Valentia. In ciascun territorio saranno attivati percorsi intensivi di 300 ore in due mesi, in modalità ibrida (online e in presenza), con laboratori pratici, visite in azienda e incontri di orientamento. Le attività sono progettate insieme ai partner locali per rispondere alle esigenze del mercato e favorire l’accesso a professioni legate al settore energetico, protagonista di grandi evoluzioni tecniche e innovative.

Secondo le previsioni Unioncamere-Excelsior 2025, il settore dell’energia sarà tra i più dinamici nei prossimi anni, con una forte richiesta di tecnici, esperti e ingegneri energetici, oltre a profili capaci di integrare competenze digitali per la gestione smart delle reti. Si stimano centinaia di migliaia di posti in ambito energetico, con oltre 759.000 profili altamente specializzati e 910.000 con competenze digitali avanzate. Come partecipare È possibile partecipare candidandosi attraverso la landing page dedicata “Percorsi – Energie con il Sud”, che consentirà ai giovani interessati di aderire ai percorsi formativi e ricevere aggiornamenti sulle attività locali. Al termine della formazione prenderà avvio la fase di placement, durante la quale i ragazzi entreranno in contatto con le aziende coinvolte, grazie anche al supporto dei partner territoriali.

I sostenitori Fondazione Snam Fondazione d’impresa nata nel 2017 per mette a disposizione le competenze del Gruppo Snam a sostegno di iniziative a impatto sociale che, attraverso volontariato, formazione e supporto economico, possano contrastare tre forme di povertà interconnesse: energetica, educativa e alimentare. Fondazione con il Sud La Fondazione con il Sud è un ente non profit privato nato dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso la promozione di percorsi di coesione sociale, sostenendo progetti promossi dal terzo settore del Sud Italia in partnership con altri enti e organizzazioni.

I promotori Isola Catania Impresa Sociale S.r.l. Impact & Community Hub siciliano e capofila del progetto, punto di riferimento per innovazione sociale, imprenditorialità giovanile e sviluppo sostenibile, che affronta la grande sfida sociale dello spopolamento della Sicilia Brindisi & C. ETS Ente del terzo settore nato nel 2023 per attivare energie positive e promuovere la rigenerazione partecipata della città di Brindisi, trasformandola in un luogo dove vivere, lavorare e generare impatto. Cooperativa Sociale “Seme di Pace” Organizzazione attiva a Portici (NA) nei campi dell’inclusione, della sostenibilità e dello sviluppo di comunità. Fondazione Antonio Emanuele Augurusa ETS Ente del Terzo Settore che dal 2020 interviene nelle aree dell’Educazione, Inclusione Sociale, Cultura, Sicurezza e Sostenibilità, ponendo al centro la formazione come strumento di crescita individuale e collettiva. Consorzio Mestieri Puglia S.C.S. e Mestieri Campania – Società Cooperativa Sociale Agenzie specializzate nei servizi di intermediazione e placement, coordinano i percorsi di tirocinio e inserimento lavorativo. Fondazione Human Age Institute, Gruppo Altea S.r.l., SENEC Italia S.r.l. Collaborano al progetto come partner tecnici, fornendo competenze, mentoring e supporto alla diffusione della cultura green.

Un progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD e cofinanziato da Fondazione Snam. Contatti stampa comunicazione@brindisi.cc