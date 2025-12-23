Nasce a Brindisi il “Chiostro – Polo per l’Innovazione”: dall’ex convento un nuovo hub digitale per cittadini, giovani e imprese

InnovHub: presentato il “Chiostro – Polo per l’Innovazione”
Un nuovo spazio pubblico dedicato ai laboratori digitali, alla
sperimentazione e alla crescita del territorio
Si è svolta il 22 dicembre, presso l’Ex Convento di San Paolo Eremita,
la conferenza stampa di presentazione del progetto “InnovHub”, promosso
dalla Provincia di Brindisi nell’ambito dei Laboratori Digitali della
Regione Puglia.
L’incontro ha segnato l’avvio ufficiale del percorso che porterà alla
piena attivazione del “Chiostro – Polo per l’Innovazione”, uno spazio
pubblico di accesso digitale pensato come luogo aperto alla comunità,
dedicato alla diffusione della cultura dell’innovazione, alla formazione
e alla sperimentazione tecnologica.
Il progetto si inserisce nella procedura negoziale promossa dalla
Sezione Crescita Digitale delle persone del territorio e delle imprese
della Regione Puglia, con l’obiettivo di creare punti di accesso
pubblico alle competenze digitali, capaci di coinvolgere cittadini,
studenti, imprese, Pubblica Amministrazione e mondo della formazione.
Attività e temi dei laboratori digitali
I laboratori digitali di “Chiostro – Polo per l’Innovazione” si
configurano all’interno di un programma che coniuga contenuti
specialistici e format esperienziali. I principali ambiti tematici
includono open data, open source, coding, creazione di app e chatbot,
data visualization, intelligenza artificiale, sviluppo low-code/no-code
e sicurezza informatica, e saranno sviluppati attraverso:
• Corsi di formazione e workshop tematici, orientati a una comprensione
concreta delle tecnologie e delle loro applicazioni pratiche, con
esercitazioni e casi d’uso reali
• Eventi di animazione territoriale, incontri pubblici e momenti di
networking, finalizzati a stimolare il confronto su trasformazione
digitale, sostenibilità e sviluppo locale, coinvolgendo attivamente
comunità, scuole e imprese
• Hackathon e percorsi di accompagnamento alla progettazione, rivolti
in particolare ai giovani, per trasformare idee in prototipi e soluzioni
sperimentali utili al territorio
• Spazi attrezzati per coworking e smart working, pensati per favorire
la collaborazione tra Pubblica Amministrazione, imprese, professionisti
e cittadini
• Presentazione e utilizzo della HOLO BOX, un dispositivo capace di
proiettare figure o oggetti in 3D in formato olografico, abilitando
modalità innovative di comunicazione e fruizione dei contenuti per
scuole, imprese e settori culturali e turistici, e rafforzando il ruolo
del Chiostro come luogo di sperimentazione d’avanguardia
Durante l'incontro sono intervenuti Giuseppe Ventrella, presidente
facente funzioni della Provincia di Brindisi, Vito Bavaro, dirigente
presso il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia e
Fernanda Prete, dirigente Area 1 della Provincia. A seguire, Chiara
Spalluto (CNA Brindisi-Taranto) ha presentato il contesto e la visione
del progetto e Raffaella Ferreriha approfondito nel dettaglio obiettivi,
contenuti e potenzialità del nuovo polo dell'innovazione.
«Con il progetto InnovHub – ha dichiarato Giuseppe Ventrella, Presidente
f.f. della Provincia di Brindisi – restituiamo alla comunità uno spazio
storico trasformandolo in un luogo di innovazione, inclusione e
crescita. Il Chiostro diventerà un punto di riferimento per cittadini,
giovani e imprese che vogliono acquisire competenze digitali e
contribuire attivamente allo sviluppo del territorio. È una sfida
importante che guarda al futuro, ma che parte dai bisogni reali della
nostra comunità».