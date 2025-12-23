Nasce a Brindisi il “Chiostro – Polo per l’Innovazione”: dall’ex convento un nuovo hub digitale per cittadini, giovani e imprese

InnovHub: presentato il “Chiostro – Polo per l’Innovazione”

Un nuovo spazio pubblico dedicato ai laboratori digitali, alla

sperimentazione e alla crescita del territorio

Si è svolta il 22 dicembre, presso l’Ex Convento di San Paolo Eremita,

la conferenza stampa di presentazione del progetto “InnovHub”, promosso

dalla Provincia di Brindisi nell’ambito dei Laboratori Digitali della

Regione Puglia.

L’incontro ha segnato l’avvio ufficiale del percorso che porterà alla

piena attivazione del “Chiostro – Polo per l’Innovazione”, uno spazio

pubblico di accesso digitale pensato come luogo aperto alla comunità,

dedicato alla diffusione della cultura dell’innovazione, alla formazione

e alla sperimentazione tecnologica.

Il progetto si inserisce nella procedura negoziale promossa dalla

Sezione Crescita Digitale delle persone del territorio e delle imprese

della Regione Puglia, con l’obiettivo di creare punti di accesso

pubblico alle competenze digitali, capaci di coinvolgere cittadini,

studenti, imprese, Pubblica Amministrazione e mondo della formazione.

Attività e temi dei laboratori digitali

I laboratori digitali di “Chiostro – Polo per l’Innovazione” si

configurano all’interno di un programma che coniuga contenuti

specialistici e format esperienziali. I principali ambiti tematici

includono open data, open source, coding, creazione di app e chatbot,

data visualization, intelligenza artificiale, sviluppo low-code/no-code

e sicurezza informatica, e saranno sviluppati attraverso:

• Corsi di formazione e workshop tematici, orientati a una comprensione

concreta delle tecnologie e delle loro applicazioni pratiche, con

esercitazioni e casi d’uso reali

• Eventi di animazione territoriale, incontri pubblici e momenti di

networking, finalizzati a stimolare il confronto su trasformazione

digitale, sostenibilità e sviluppo locale, coinvolgendo attivamente

comunità, scuole e imprese

• Hackathon e percorsi di accompagnamento alla progettazione, rivolti

in particolare ai giovani, per trasformare idee in prototipi e soluzioni

sperimentali utili al territorio

• Spazi attrezzati per coworking e smart working, pensati per favorire

la collaborazione tra Pubblica Amministrazione, imprese, professionisti

e cittadini

• Presentazione e utilizzo della HOLO BOX, un dispositivo capace di

proiettare figure o oggetti in 3D in formato olografico, abilitando

modalità innovative di comunicazione e fruizione dei contenuti per

scuole, imprese e settori culturali e turistici, e rafforzando il ruolo

del Chiostro come luogo di sperimentazione d’avanguardia

Durante l'incontro sono intervenuti Giuseppe Ventrella, presidente

facente funzioni della Provincia di Brindisi, Vito Bavaro, dirigente

presso il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia e

Fernanda Prete, dirigente Area 1 della Provincia. A seguire, Chiara

Spalluto (CNA Brindisi-Taranto) ha presentato il contesto e la visione

del progetto e Raffaella Ferreriha approfondito nel dettaglio obiettivi,

contenuti e potenzialità del nuovo polo dell'innovazione.

«Con il progetto InnovHub – ha dichiarato Giuseppe Ventrella, Presidente

f.f. della Provincia di Brindisi – restituiamo alla comunità uno spazio

storico trasformandolo in un luogo di innovazione, inclusione e

crescita. Il Chiostro diventerà un punto di riferimento per cittadini,

giovani e imprese che vogliono acquisire competenze digitali e

contribuire attivamente allo sviluppo del territorio. È una sfida

importante che guarda al futuro, ma che parte dai bisogni reali della

nostra comunità».