Lavoro

Cerano, intesa con Confindustria e CNA: salvi i 50 lavoratori SIR dell’indotto Enel

mercoledì 24 dicembre 2025

Il rischio licenziamenti viene archiviato, almeno per ora. Per i 50 lavoratori della SIR, azienda dell’indotto della centrale Enel di Cerano addetta allo scarico del carbone, è stata individuata una via d’uscita concreta che assicura continuità occupazionale e reddito nei mesi cruciali della transizione.

La soluzione individuata prevede, dal 1° gennaio al 31 marzo, l’impiego dei dipendenti presso altre realtà dell’indotto Enel, grazie a un rafforzamento delle commesse concordato con Confindustria e CNA. Un passaggio chiave per evitare vuoti lavorativi e garantire stabilità in una fase ancora delicata per il sito industriale brindisino.

Ma il percorso non si ferma qui. Dal 1° aprile, i lavoratori saranno coinvolti nel progetto BEST, destinato alla realizzazione di sistemi di accumulo energetico a batterie nell’area della centrale: un tassello strategico che collega occupazione e riconversione industriale.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha espresso apprezzamento per l’accordo raggiunto, sottolineando però come resti indispensabile un chiarimento definitivo da parte del Governo sul futuro della centrale di Brindisi.

 Una scelta attesa dal territorio, chiamato a non pagare il prezzo della transizione energetica in termini di lavoro e sviluppo.

