Spettacolo

Brindisi festeggia il Capodanno in piazza con Ciccio Riccio: musica e spettacolo nel cuore della città

sabato 27 dicembre 2025

Brindisi saluta il 2025 e accoglie il nuovo anno con una lunga notte di musica e intrattenimento nel centro cittadino. Tra mercoledì 31 dicembre 2025 e giovedì 1 gennaio 2026, dalle 23.30 alle 2.30, largo Gianni D’Errico, davanti al Nuovo Teatro Verdi, diventerà il fulcro della Notte di Capodanno in piazza con Ciccio Riccio.

L’evento rientra nel cartellone “Capodanni di Puglia”, il programma promosso da Pugliapromozione in collaborazione con i Comuni capoluogo, nell’ambito degli accordi pubblici per la promozione del brand Puglia. L’iniziativa è cofinanziata da Coesione Italia 21-27 Puglia, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione, Linea di intervento 03.02 “Turismo e ospitalità” – “Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche”.

La musica accompagnerà il passaggio tra un anno e l’altro, trasformando la piazza in un grande spazio di festa e condivisione. Brindisi si ritroverà sotto il palco tra balli, allegria e divertimento, in un’atmosfera pensata per coinvolgere cittadini e visitatori in un’unica, grande celebrazione collettiva.

Protagonisti della serata saranno i dj, speaker e vocalist di Ciccio Riccio, affiancati da ballerini, animazione dal vivo ed effetti scenografici che accompagneranno il pubblico fino al tradizionale countdown di mezzanotte. Dopo l’arrivo del 2026, la festa proseguirà senza interruzioni fino alle 2.30, con la piazza trasformata in un vero dancefloor a cielo aperto.

Sul palco saliranno l’editore fondatore di Ciccio Riccio, Mino Molfetta, insieme a Valentina Molfetta, Andrea Sabato, Paolo Molfetta, Lilly Mazzone e Max Lestingi, con la partecipazione delle ragazze della Allure Agency e del corpo di ballo della Street School di Teddy Wigga.

