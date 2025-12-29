Recruiting day a Brindisi: Alstom cerca operai e verniciatori, colloqui il 13 gennaio

Dopo il successo della prima edizione svoltasi lo scorso ottobre, torna a Brindisi il recruiting day promosso da Arpal Puglia, in collaborazione con Manpower, per conto di Alstom, gruppo industriale francese leader mondiale nella costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie.

L’appuntamento è fissato per martedì 13 gennaio 2026, dalle 9 alle 12, presso la sala convegni del Palazzo della Regione Puglia, sede del Centro per l’Impiego di Brindisi, in via Tor Pisana 114, dove sarà possibile sostenere colloqui di lavoro diretti.

Tre le figure professionali ricercate: operai metalmeccanici, verniciatori e partecipanti all’Academy di verniciatura.

Per le posizioni di operaio metalmeccanico e verniciatore è previsto un contratto full time a tempo determinato di tre mesi, con possibilità di proroga. L’offerta comprende un periodo iniziale di formazione di sette giorni, durante il quale saranno garantiti vitto e alloggio, e una indennità aggiuntiva di 750 euro al termine del primo mese di lavoro, che si aggiunge alla retribuzione base.

Per l’Academy di verniciatura, invece, non è richiesta esperienza pregressa. Il percorso prevede tre settimane di formazione teorico-pratica intensiva, finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per svolgere l’attività di addetto alla verniciatura. Anche in questo caso sono previsti vitto e alloggio per l’intera durata del periodo formativo. Al termine del percorso è previsto l’inserimento lavorativo con contratto a tempo determinato di tre mesi tramite Manpower.

L’Academy si svolgerà in un ambiente di lavoro all’avanguardia, offrendo ai partecipanti l’opportunità di crescere professionalmente in un’azienda solida e innovativa, impegnata in progetti che contribuiscono a definire il futuro della mobilità ferroviaria. Durante il percorso formativo verranno apprese le tecniche di verniciatura a spruzzo, la preparazione delle superfici, l’uso degli strumenti professionali e il rispetto dei protocolli di sicurezza, con l’affiancamento di esperti del settore.

Per partecipare ai colloqui è consigliato presentarsi con una copia del proprio curriculum vitae.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ambito territoriale di Brindisi – Centri per l’Impiego all’indirizzo email: comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it.