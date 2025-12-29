Al Verdi di Brindisi il tradizionale Concerto per il Nuovo Anno

Ecco il testo riscritto usando solo lettere dell alfabeto italiano, senza accenti, virgolette tipografiche o segni speciali, e con i titoli adattati dove necessario.



Piu di un ora di musica per aprire il nuovo anno nel segno della tradizione. Giovedi 1 gennaio 2026, alle ore 18, il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ospita il concerto per il nuovo anno Capodanno a Vienna, progetto che guarda al modello storico del primo gennaio dei Wiener Philharmoniker. Al centro della serata Diego Trivellini, che concentra l intero disegno musicale in un solo strumento, la fisarmonica, chiamata a sostenere da sola il racconto orchestrale. La conduzione e affidata alla giornalista Paola Zanoni, che accompagna l ascolto con interventi di contestualizzazione, aneddoti e riferimenti storici.

I biglietti, al posto unico di 3 euro, sono disponibili presso il botteghino del Nuovo Teatro Verdi, aperto dal lunedi al venerdi, esclusi i festivi, dalle ore 11 alle 13 e dalle 17.30 alle 19.30. Il giorno del concerto dalle ore 11 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.

La serata si inserisce in Capodanni di Puglia, il programma promosso dall Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione per la valorizzazione del brand Puglia. L iniziativa e cofinanziata da Coesione Italia 21 27 Puglia, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione. Linea di intervento 03.02 Turismo e ospitalita Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche.

Il maestro Diego Trivellini porta in scena uno strumento progettato appositamente per lui, una fisarmonica in grado di riprodurre il suono di 101 strumenti, concepita per restituire la complessita di un orchestra sinfonica completa. Il programma si fonda su una trasposizione rigorosa delle orchestrazioni originali, capace di restituire struttura, dinamiche e colori del repertorio.

Il programma e strutturato come una panoramica ampia del repertorio tradizionalmente associato al Concerto di Capodanno, con un impianto che alterna musica sinfonica, musica per il cinema e pagine operistiche. I valzer e le polke della famiglia Strauss segnano il collegamento diretto con il modello viennese del primo gennaio. Il percorso si apre con alcuni dei titoli piu eseguiti di Johann Strauss e Johann Strauss Secondo, a partire dal valzer Sul bel Danubio blu, affiancato da polke come la Tritsch Tratsch Polka e Auf der Jagd, che concorrono a definire il carattere del tradizionale appuntamento.

Accanto al repertorio viennese, il programma comprende una selezione di musiche per il cinema di Ennio Morricone, Nicola Piovani e Nino Rota, presentate in forma concertistica. I brani, da Nuovo Cinema Paradiso alla suite di The Mission, dal ciclo dedicato al Mito del Western al tema de La vita e bella, fino a Otto e mezzo, uno dei vertici del sodalizio tra Nino Rota e Federico Fellini, mantengono intatte forza evocativa, identita musicale e immediatezza. Partiture che hanno saputo conquistare vita autonoma nei programmi da concerto.

Il repertorio operistico italiano e affidato a musiche di Giuseppe Verdi e Gioachino Rossini, scelte tra i titoli piu celebri del melodramma. Il programma attraversa La Traviata, Rigoletto, Aida e Nabucco, con brani come Libiamo ne lieti calici, La donna e mobile, la Marcia egizia e il coro Va pensiero, insieme alla fanfara dall ouverture del Guglielmo Tell. Pagine pensate per il teatro ma capaci di vivere pienamente e con senso anche in forma concertistica.

Completano il percorso musicale alcuni titoli del repertorio francese e britannico, tra cui il preludio dalla Carmen di Georges Bizet, il Can Can da Orfeo all inferno di Jacques Offenbach e la Colonel Bogey March di Frederick Joseph Ricketts. La disposizione dei brani privilegia varieta e alternanza dei caratteri, dando forma a un concerto costruito per un ascolto coinvolto e familiare.

Nel suo insieme, Capodanno a Vienna apre l anno nuovo con un concerto che punta sulla qualita dell esecuzione, sulla chiarezza delle scelte musicali e su una idea forte e originale, concentrare un intera orchestra in un solo strumento, senza effetti aggiunti. Un progetto che restituisce al concerto di inizio anno il suo valore di rito collettivo, fondato per intero sull ascolto e sulla presenza.

PROGRAMMA

Richard Strauss, Cosi parlo Zarathustra

Nicola Piovani, La vita e bella

Ennio Morricone, Nuovo Cinema Paradiso, Il mito del Western Il buono il brutto e il cattivo C era una volta il West Giu la testa L estasi dell oro, The Mission Suite

Nino Rota, Otto e mezzo

Frederick Joseph Ricketts, Colonel Bogey March

Giuseppe Verdi, La Traviata Preludio atto primo Brindisi, Rigoletto La donna e mobile, Aida Marcia egizia, Nabucco Va pensiero

Georges Bizet, Carmen Preludio

Jacques Offenbach, Orfeo all inferno Can Can

Gioachino Rossini, Guglielmo Tell Fanfara dall Ouverture

Johann Strauss, Sul bel Danubio blu, Tritsch Tratsch Polka

Johann Strauss Secondo, Auf der Jagd

Johann Strauss, Radetzky March



Se vuoi, posso anche accorciarlo, adattarlo a comunicato stampa o renderlo piu promozionale per social o sito web.