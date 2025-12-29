Cultura

Mesagne, la Grande Mostra «Negli anni dell’Impressionismo. Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà» fa registrare il boom di presenze

lunedì 29 dicembre 2025

Domenica 28 dicembre 2025: continua a fare boom la Grande Mostra “Negli anni dell’Impressionismo - Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà”, evento allestito nel castello normanno svevo di Mesagne (Brindisi), curato dalla prof. Isabella Valente, docente nell’Università di Napoli Federico II, ed organizzato da Micexperience Rete di Imprese, assieme a Regione Puglia e Comune di Mesagne e, in ottemperanza al protocollo d’Intesa “Puglia Walking Art”, prodotto da Reinassance srl. 

Fin da questa mattina la fila davanti al castello diceva che ci sarebbe stata un’affluenza da record ed infatti gruppi organizzati e piccole comitive di visitatori sono giunti da Cosenza e dalla Basilicata, dalla Campania e dal Molise e anche dalla Lombardia. Numerosissime ovviamente le presenze pugliesi: intere famiglie hanno davvero potuto concedersi un’esperienza sensoriale coinvolgente perché la bellezza colta dagli occhi si è mostrata nella sua completezza ai visitatori che hanno gustato con l’olfatto la fragranza di “Libertas” ed in più hanno ascoltato le musiche appositamente composte per l’evento.

La Grande Mostra “Negli anni dell’Impressionismo Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà” non ha tuttavia esaurito la sua forza e la sua capacità di stupire: questi ultimi giorni del 2025 consentiranno di stupire ancora famiglie e gruppi che decideranno di trascorrere nelle sale nobili del castello di Mesagne qualche ora dei loro giorni di vacanza.

L’evento mesagnese chiuderà i battenti il prossimo 28 febbraio 2026, ma intanto il 31 dicembre ed il 1° gennaio le sale resteranno aperte per gustare in maniera esaltante le espressioni artistiche di un periodo irripetibile della storia europea.

 

Altri articoli
BrindisiSera
Neurologia Brindisi e Emotiva…mente Mesagne insieme contro l’epilessia
29/12/2025
L’associazione Emotiva…mente Mesagne che si preoccupa di migliorare la qualità della vita delle persone con epilessia si è ...
BrindisiSera
Al Verdi di Brindisi il tradizionale Concerto per il Nuovo Anno
29/12/2025
Ecco il testo riscritto usando solo lettere dell alfabeto italiano, senza accenti, virgolette tipografiche o segni speciali, e con i titoli adattati ...
BrindisiSera
Saldi invernali al via il 3 gennaio, Confesercenti Brindisi: “Così si danneggia il commercio di prossimità”
29/12/2025
Le vendite natalizie hanno mostrato un andamento differenziato tra i vari comparti. Il settore alimentare si conferma trainante, come accade ormai da ...
BrindisiSera
Brindisi, blitz dei Carabinieri contro i botti illegali: sequestrati 180 chili di fuochi e 84 ordigni artigianali, un arresto
29/12/2025
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno arrestato un uomo di 42 anni per detenzione illegale di materiale ...
BrindisiSera
Recruiting day a Brindisi: Alstom cerca operai e verniciatori, colloqui il 13 gennaio
29/12/2025
Dopo il successo della prima edizione svoltasi lo scorso ottobre, torna a Brindisi il recruiting day promosso da Arpal Puglia, in collaborazione con ...
BrindisiSera
Confesercenti condanna l’atto vandalico a Punta del Serrone.
29/12/2025
Confesercenti della provincia di Brindisi ha preso parte con tutto il suo staff, dal presidente Michele Piccirillo e dal direttore Tony D’Amore ...
cultura
Al Museo Ribezzo di Brindisi un viaggio nell architettura moderna pugliese
BRINDISI - Venerdi 19 dicembre alle ore 17.00 il Museo Ribezzo di Brindisi ospitera la presentazione del libro ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce