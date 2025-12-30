Attualità

Carovigno, sport e inclusione al centro di “Special Basket – Un canestro per tutti”

martedì 30 dicembre 2025

Il Comune di Carovigno ha partecipato con successo al progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso B promosso dalla Regione Puglia, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni sportive agonistiche e non agonistiche, senza fini di lucro, orientate alla promozione dell’inclusione sociale, della partecipazione e dei valori educativi dello sport.

L’iniziativa è scaturita da un significativo lavoro di collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e le realtà del Terzo Settore, che hanno condiviso obiettivi, competenze e visioni comuni. Da questo percorso è nata la prima edizione dell’evento “Special Basket – Un canestro per tutti”, una manifestazione che ha valorizzato lo sport come strumento di inclusione, integrazione e socialità.

La giornata si è svolta domenica 28 dicembre, a partire dalle ore 09.00, presso il Palazzetto dello Sport di Carovigno, in via P. Mennea, ex contrada Polinisso, coinvolgendo atleti, famiglie e cittadini. Nel corso dell’evento si sono alternate attività ludiche e sportive ad alto impatto inclusivo, con la partecipazione anche dei piccoli atleti impegnati in una serie di gare pomeridiane.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stato l’assessore allo Sport Luigi Orlandini, che ha dichiarato:

«È ritornato il baskin a Carovigno, uno sport di pura inclusione, e siamo stati felici di poter ospitare questa manifestazione. La giornata ha visto anche la partecipazione dei nostri piccoli atleti con una serie di gare pomeridiane. Attività ludiche e sportive di grande impatto inclusivo, rese possibili grazie all’Avviso B della Regione Puglia che ha visto il Comune di Carovigno beneficiario del finanziamento. Abbiamo continuato e continueremo con ancora più forza in questa direzione, affinché lo sport sia un vero veicolo di inclusione sociale. Un sentito ringraziamento è andato alla Scuola di Basket di Lecce, all’ASD Carovigno Basket 2023 e alla Pallacanestro Basket San Vito».

Nel corso della manifestazione è stato affrontato anche il tema della sostenibilità ambientale. L’assessore Anna Maria Saponaro ha evidenziato come «la giornata abbia unito inclusione, sport e sostenibilità. Il baskin ha rappresentato un importante esempio di integrazione e partecipazione, mentre il workshop sulla raccolta differenziata ha rafforzato l’importanza dei comportamenti quotidiani a tutela dell’ambiente. Educare al rispetto delle persone e del territorio ha significato costruire una comunità più consapevole e responsabile».

Un ulteriore ringraziamento è stato rivolto all’assessore Luigi Orlandini, al sindaco Massimo Lanzilotti e all’intera Amministrazione Comunale, con cui è stata condivisa e realizzata la prima edizione dell’evento “Special Basket – Un canestro per tutti”.

Dal mondo sportivo è intervenuto anche Luigi Greco, dirigente dell’ASD Carovigno Basket 2023, che ha sottolineato come la società abbia sempre accolto progetti orientati all’inclusione e al sociale. Tra gli obiettivi fondamentali dell’associazione, sui quali sono stati concentrati importanti investimenti, vi sono il minibasket e la formazione di giovani talenti, affinché possano crescere coltivando la passione per la pallacanestro e, in prospettiva, approdare in prima squadra.

Greco ha infine evidenziato l’importanza della collaborazione con le realtà sportive del territorio, ringraziando la Scuola di Basket Lecce di Sandro Laudisa e la Pallacanestro San Vito di Alfredo Grasso, con cui sono stati condivisi spirito, valori e visione di questo sport.

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi, ennesima auto in fiamme nella notte: intervento rapido dei Vigili del Fuoco evita il peggio
30/12/2025
Un principio di incendio ha interessato nella notte un’autovettura in sosta a Brindisi, all’incrocio tra via Aldo Moro e via ...
BrindisiSera
Neurologia Brindisi e Emotiva…mente Mesagne insieme contro l’epilessia
29/12/2025
L’associazione Emotiva…mente Mesagne che si preoccupa di migliorare la qualità della vita delle persone con epilessia si è ...
Mesagne
Mesagne, la Grande Mostra «Negli anni dell’Impressionismo. Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà» fa registrare il boom di presenze
29/12/2025
Domenica 28 dicembre 2025: continua a fare boom la Grande Mostra “Negli anni dell’Impressionismo - Da Monet a Boldini: artisti in cerca ...
BrindisiSera
Al Verdi di Brindisi il tradizionale Concerto per il Nuovo Anno
29/12/2025
Ecco il testo riscritto usando solo lettere dell alfabeto italiano, senza accenti, virgolette tipografiche o segni speciali, e con i titoli adattati ...
BrindisiSera
Saldi invernali al via il 3 gennaio, Confesercenti Brindisi: “Così si danneggia il commercio di prossimità”
29/12/2025
Le vendite natalizie hanno mostrato un andamento differenziato tra i vari comparti. Il settore alimentare si conferma trainante, come accade ormai da ...
BrindisiSera
Brindisi, blitz dei Carabinieri contro i botti illegali: sequestrati 180 chili di fuochi e 84 ordigni artigianali, un arresto
29/12/2025
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno arrestato un uomo di 42 anni per detenzione illegale di materiale ...
cultura
Mesagne, la Grande Mostra «Negli anni dell’Impressionismo. Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà» fa registrare il boom di presenze
Domenica 28 dicembre 2025: continua a fare boom la Grande Mostra “Negli anni dell’Impressionismo - Da Monet ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce