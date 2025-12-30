Tuffo di Capodanno a Brindisi, boom di iscrizioni: già 480 adesioni e il record è ad un passo

Cresce l’attesa a Brindisi per la XVI edizione del “Tuffo di Capodanno”. A meno di due giorni dal primo gennaio 2026, le iscrizioni hanno registrato un’accelerazione impressionante negli ultimi giorni, schizzando a quota 480 partecipanti. Un numero che rende più che concreta la possibilità di superare lo storico primato del 1° gennaio 2025, quando il contatore si fermò a 535 adesioni, tuttora il miglior risultato di sempre. All’appello mancherebbero infatti meno di 80 iscritti per riscrivere ancora una volta il record

Un risultato che conferma come la storica “goliardata dal grande cuore” continui a sorprendere anche gli organizzatori, abituati a non fare pronostici fino all’ultimo. Ma se l’incertezza sui numeri resta una costante, è ormai una certezza la dimensione internazionale dell’evento, divenuto negli anni un potente strumento di promozione turistica per la città.

Anche per il 2026, infatti, il “Tuffo di Capodanno” ha attirato partecipanti da Regno Unito, Scozia, Svizzera e Austria, ma anche da mete intercontinentali come gli Stati Uniti, con iscrizioni arrivate persino da Seattle, e dall’Africa, in particolare da Il Cairo, in Egitto. Un mix di italiani residenti all’estero, pugliesi di ritorno per le festività, famiglie straniere e turisti incuriositi dal racconto dell’evento sul web, ormai conosciuto e apprezzato a livello mondiale.

Confermata anche per questa edizione la lotteria che mette in palio un suggestivo volo in elicottero a bordo del velivolo della Asd Volare in Salento, per sorvolare la Conca addobbata per l’evento. Durante il tuffo, a immortalare dall’alto immagini e video sarà il fotografo Vincenzo Tasco, mentre dal fondo del mare le riprese saranno curate dall’Associazione ScubaDive Brindisi, guidata dal presidente Giuseppe Mesiano, insieme agli altri subacquei dell’associazione.

Gli ultimi appuntamenti utili per le iscrizioni sono fissati per il pomeriggio di martedì 30 dicembre, dalle 17:30 alle 20:00, e per la mattinata di mercoledì 31 dicembre 2025, dalle 10:30 alle 12:30, presso il punto Cisalfa Sport del parco commerciale Brin Park. Con una piccola donazione, gli iscritti riceveranno la maglia ufficiale della sedicesima edizione e il biglietto della lotteria, che permetterà di vincere premi e gadget offerti da commercianti e artigiani di Brindisi. Sarà comunque possibile iscriversi fino alle ore 10 del 1° gennaio 2026 direttamente alla Conca. Per informazioni: 393 5821619 – 329 8059256

Il “Tuffo di Capodanno” ha ormai consacrato Brindisi tra le città del mondo che salutano il nuovo anno con un gesto simbolico e fuori dagli schemi, distinguendosi anche per la sua finalità solidale. L’edizione 2026 sosterrà infatti il progetto “Psiconcologia in corsia”, destinato ai pazienti affetti da tumori cerebrali, ai loro familiari e caregiver, con attività di supporto psicologico pre e post intervento presso il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Perrino, a cura dell’associazione Mattia Passante di Brindisi.

Da quest’anno, inoltre, la casella numero 30 delle iscrizioni porterà in modo permanente il nome di Mauro Masiello, avvocato ed ex assessore comunale, scomparso il 29 dicembre 2024, come segno di memoria e riconoscenza, già ricordato ufficialmente durante la cerimonia di ritiro delle maglie alla presenza della moglie Rita Memmola.

La manifestazione prenderà il via alle ore 10:30 del 1° gennaio 2026 con la presentazione affidata al giornalista brindisino Nico Lorusso. Alle 11:00, dopo la benedizione delle acque impartita dal missionario digitale don Cosimo Schena, scatterà il conto alla rovescia e il momento più atteso: il tuffo collettivo in mare, seguito dal tradizionale brindisi augurale. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Antenna Sud, media partner per l’ottavo anno consecutivo.