Comune di Carovigno, due finanziamenti regionali per accessibilità delle spiagge e inclusione sociale

20.000 euro per migliorare la fruibilità delle spiagge per le persone con disabilità e 25.000 euro per un progetto di coabitazione sociale in un bene confiscato alla criminalità organizzata.

Il Comune di Carovigno si conferma tra gli enti locali più attivi e virtuosi della Regione Puglia, aggiudicandosi due importanti finanziamenti regionali a sostegno dell’accessibilità, dell’inclusione sociale e della valorizzazione del patrimonio pubblico restituito alla collettività.

Accessibilità delle spiagge per le persone con disabilità

Carovigno è tra i Comuni beneficiari dei contributi regionali 2025 previsti dalla Legge Regionale n. 48/2018, finalizzati al miglioramento dell’accessibilità delle spiagge destinate alla libera balneazione per le persone con disabilità.

Con determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 696 del 12 dicembre 2025 è stata approvata la graduatoria definitiva dell’Avviso pubblico 2025, che vede il Comune di Carovigno ammesso a finanziamento con un contributo pari a 20.000 euro, rientrando tra i primi Comuni selezionati a livello regionale.

Il finanziamento consentirà la realizzazione di interventi volti a migliorare la fruibilità delle spiagge di Torre Santa Sabina, località Camerini, e di Specchiolla, località Lungomare, da parte delle persone con disabilità. Il progetto, elaborato dall’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Carovigno, ha saputo tradurre i bisogni del territorio in una proposta concreta, inclusiva e coerente con le linee regionali.

L’intervento permetterà inoltre l’ampliamento dell’offerta dei servizi già esistenti, migliorando l’accessibilità e la qualità dell’accoglienza nelle aree costiere interessate, in un’ottica di inclusione e pari opportunità per tutti.

L’iniziativa si inserisce in un percorso già avviato dall’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Massimo Vittorio Lanzilotti, che sin dal 2018 dimostra una costante attenzione alle tematiche dell’accessibilità demaniale e del superamento delle barriere architettoniche. In tale contesto, nel luglio scorso, presso la spiaggia di Torre Santa Sabina, è stata installata la SITRAC, grazie a un finanziamento regionale approvato nel 2023, rafforzando ulteriormente i servizi dedicati alle persone con disabilità.

Finanziamento per progetti pilota di coabitazione sociale

Il Comune di Carovigno è risultato inoltre ammesso, per la seconda volta, al Bando regionale per progetti pilota di coabitazione sociale, ottenendo un finanziamento pari a 25.000 euro.

Le risorse saranno destinate al rafforzamento delle attività previste nell’ambito della riqualificazione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, restituito alla comunità e destinato a diventare un progetto di co-housing per l’emergenza abitativa, sociale ed economica.

Il progetto, pianificato dall’Ufficio dei Servizi Sociali, rappresenta un intervento di alto valore sociale e simbolico, capace di rispondere concretamente alle fragilità della comunità e, al contempo, di restituire valore umano e sociale a un bene sottratto all’illegalità, trasformandolo in uno spazio di inclusione e solidarietà.

Il Sindaco di Carovigno, Massimo Vittorio Lanzilotti, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, dichiarando:

«L’aggiudicazione di questi due finanziamenti regionali rappresenta un riconoscimento concreto al lavoro serio, costante e programmato che l’Amministrazione comunale porta avanti da anni. L’accessibilità delle spiagge e l’inclusione sociale non sono per noi slogan, ma obiettivi strategici che mettono al centro la persona e i suoi diritti».

Il Sindaco ha poi aggiunto:

«Rendere il nostro litorale sempre più fruibile alle persone con disabilità significa garantire pari opportunità e valorizzare il patrimonio naturale in modo responsabile e inclusivo. Allo stesso tempo, investire su un bene confiscato alla criminalità per trasformarlo in uno spazio di coabitazione sociale vuol dire affermare con forza che la legalità può e deve generare benessere e coesione sociale».

Concludendo, Lanzilotti ha sottolineato:

«Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla progettazione e alla realizzazione di queste iniziative. Continueremo a lavorare con determinazione per costruire una Carovigno sempre più accessibile, solidale e attenta alle fragilità, nel solco di una visione amministrativa orientata all’inclusione e allo sviluppo sostenibile della comunità».

L’Assessore alle Politiche Sociali, Luigi Orlandini, ha sottolineato come «questi due bandi rappresentino in modo concreto il lavoro quotidiano svolto dall’Ufficio dei Servizi Sociali con attenzione ed estrema professionalità. L’impegno su temi quali l’accessibilità, il superamento delle barriere architettoniche e, più in generale, la cura delle fragilità umane costituisce un modo efficace per fornire risposte e interventi innovativi al territorio».

Con questi risultati, il Comune di Carovigno rafforza il proprio ruolo istituzionale nella promozione di politiche pubbliche inclusive, orientate alla dignità della persona, alla coesione sociale e allo sviluppo di una comunità sempre più accessibile e solidale.