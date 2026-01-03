Attualità

Brindisi ufficializza la candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026

sabato 3 gennaio 2026

Brindisi avvia il percorso per la candidatura a “Capitale Italiana del Mare – anno 2026”, aderendo alla proposta promossa dal Ministero per le Politiche del Mare. Un progetto ambizioso che mira a valorizzare il profondo legame della città con il mare e a rafforzarne il ruolo strategico nel Mediterraneo.

Su iniziativa dello Snim – Salone Nautico di Puglia e d’intesa con l’Amministrazione comunale, si è svolto un incontro operativo finalizzato a definire le linee guida della candidatura. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, del mondo produttivo, delle associazioni nautiche e sportive, della scuola, della formazione e del turismo, a testimonianza di un percorso condiviso e trasversale.

Presenti, tra gli altri, esponenti del Comune di Brindisi, del Distretto della Nautica e di Confindustria Brindisi, della Lega Navale Italiana, di Confcommercio, dei circoli velici, delle associazioni legate al mare e all’inclusione sociale, degli istituti scolastici con indirizzi nautici e tecnici, oltre a operatori turistici, bancari e del settore portuale.

«Brindisi ha tutte le carte in regola per sostenere questa candidatura, anche se i tempi sono particolarmente stretti», ha sottolineato il presidente dello Snim, Giuseppe Meo. «L’obiettivo è mettere in evidenza gli investimenti già in corso per rafforzare il rapporto tra la città e il suo mare, valorizzando le ricadute in termini di sviluppo economico e occupazionale».

Nel dossier di candidatura confluiranno le numerose attività già attive sul territorio: dalla cantieristica navale alla formazione scolastica e professionale, dagli eventi di rilievo internazionale come il Salone Nautico di Puglia, le regate Brindisi Corfu e Brindisi Valona e il campionato internazionale di motonautica, fino ai beni storici simbolo dell’identità marittima cittadina, come il Castello Alfonsino all’ingresso del porto. Centrale anche il tema dell’inclusione, con le iniziative di GV3 dedicate alle persone con disabilità, e lo sviluppo turistico legato alla posizione strategica di Brindisi nel Mediterraneo.

«Siamo chiamati a raccontare ciò che Brindisi già rappresenta nel panorama delle città costiere italiane», ha concluso Meo. «Il successo della candidatura richiederà il coinvolgimento pieno di enti territoriali e realtà cittadine, con l’obiettivo di fare rete e creare nuove opportunità di crescita per la città e per il porto». Un ringraziamento è stato infine rivolto al sindaco Marchionna per aver sostenuto sin da subito l’importanza della sfida.

Altri articoli
BrindisiSera
Centrale Enel Federico II, accordi traditi: la CGIL Brindisi sollecita la Regione Puglia sulla vertenza Cerano
03/01/2026
ENEL, SIR, Confindustria e CNA, hanno disatteso l’accordo sottoscritto in Prefettura il 23 dicembre 2025, hanno tradito gli impegni assunti ...
BrindisiSera
CSI Brindisi e AVIS Provinciale uniscono sport e solidarietà per promuovere salute e donazione del sangue
03/01/2026
AVIS Provinciale Brindisi e Comitato Territoriale CSI Brindisi APS hanno ufficialmente avviato una collaborazione finalizzata alla promozione della ...
BrindisiSera
Decarbonizzazione, Gasparri (F.I.): «La centrale di Cerano resterà in riserva fredda per garantire sicurezza energetica e occupazione»
03/01/2026
“Sono in costante contatto con il Ministro Pichetto Fratin, i deputati D’Attis e Battilocchio e il sindaco di Brindisi Marchionna sulle ...
BrindisiSera
Brindisi celebra i sapori del territorio: il 4 e 5 gennaio arriva “Il Conviviale”, Festival dell’Enogastronomia nel cuore della città
03/01/2026
Domenica 4 e lunedì 5 gennaio Brindisi ospita “Il Conviviale - Festival dell’Enogastronomia”, iniziativa promossa dalla Pro ...
CarovignoSera
Comune di Carovigno, due finanziamenti regionali per accessibilità delle spiagge e inclusione sociale
03/01/2026
20.000 euro per migliorare la fruibilità delle spiagge per le persone con disabilità e 25.000 euro per un progetto di coabitazione ...
BrindisiSera
Ciclo dei rifiuti a Brindisi, la UIL: «Le soluzioni tampone sono discutibili, servono scelte strutturali di lungo periodo»
03/01/2026
La chiusura del ciclo dei rifiuti – a Brindisi come nel resto della Puglia – è un tema annoso: l’assenza di soluzioni chiare ...
cultura
Mesagne, la Grande Mostra «Negli anni dell’Impressionismo. Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà» fa registrare il boom di presenze
Domenica 28 dicembre 2025: continua a fare boom la Grande Mostra “Negli anni dell’Impressionismo - Da Monet ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce