L'atleta delle Lame Azzurre "Maestri Zumbo", Carola Calogiuri è medaglia di bronzo in Coppa del Mondo U17

UDINE – È un bronzo che vale molto quello conquistato da Carola Calogiuri, atleta delle Lame Azzurre “Maestri Zumbo”, nella prova di Coppa del Mondo Under 17 disputata a Udine, gara che ha aperto la tre giorni del circuito iridato giovanile sulle pedane del Palaindoor Ovidio Bernes.

La competizione è stata vinta dalla canadese Yanka Sobus, mentre l’argento è andato all’azzurra Giulia Ferioli. Sul terzo gradino del podio sono salite Payam Kumari e Carola Calogiuri, al termine di una giornata di alto livello tecnico e grande intensità agonistica.

Per Calogiuri si tratta di un risultato di prestigio internazionale, che premia una prova solida e determinata e conferma il suo percorso di crescita nel panorama giovanile della scherma mondiale. Il podio di Udine rappresenta infatti un importante passo nel suo percorso internazionale e un segnale incoraggiante in vista dei prossimi impegni stagionali.

La giornata di gare è stata preceduta da un momento di profondo raccoglimento: su invito del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, la Federazione Italiana Scherma, con l’approvazione della supervisor FIE, ha osservato un minuto di silenzio in memoria dei giovani sportivi e delle vittime della tragedia di Crans Montana, avvenuta nella notte di Capodanno. Un gesto condiviso che ha unito atleti, tecnici e pubblico presenti.