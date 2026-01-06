Sport

Giovani talenti brindisini in vetrina a Roma: la Next Generation Brindisi 2017 brilla alla TISS Cup

martedì 6 gennaio 2026

Esperienza di grande valore sportivo e umano per la Next Generation Brindisi, protagonista in questi giorni a Roma nel prestigioso torneo TISS Cup. La formazione della categoria 2017, guidata da mister Stefano De Stradis, ha messo in mostra carattere e qualità, conquistando l’accesso alla fase Gold della competizione.

Nel corso del torneo, i piccoli atleti brindisini si sono confrontati con realtà calcistiche di primo piano, affrontando anche squadre professionistiche come AS Roma e SS Lazio, oltre a diverse scuole calcio del territorio laziale. Le prestazioni offerte hanno evidenziato un gruppo compatto, determinato e capace di competere ad alto livello nonostante la giovane età.

Atteggiamento in campo, organizzazione di gioco e risultati ottenuti hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, valendo alla squadra apprezzamenti e riconoscimenti da parte degli organizzatori.

Un percorso che conferma la bontà del lavoro svolto dalla società e dallo staff tecnico, e che rappresenta un importante incentivo a continuare a crescere. 

