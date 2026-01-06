Teatro

Fasano, la stagione di prosa accende i riflettori: al Teatro Kennedy arriva “Basta Poco”

martedì 6 gennaio 2026

Il sipario del Teatro Kennedy si prepara ad alzarsi su uno degli appuntamenti più attesi della stagione di prosa fasanese. Mercoledì 8 gennaio alle ore 20.30, Fasano avrà il privilegio di inaugurare il tour pugliese di “Basta Poco”, una commedia brillante e “politicamente scorretta” che promette di far ridere e riflettere con la stessa intensità.

L’evento è frutto della sinergia tra l’Amministrazione Comunale di Fasano e Puglia Culture.

Sul palco un trio di fuoriclasse della comicità e della recitazione italiana: Antonio Cornacchione, autore del testo, sarà affiancato da un istrionico Pino Quartullo e dall’irresistibile verve di Alessandra Faiella. Insieme daranno vita a una vicenda umana e sociale dai toni grotteschi, capace di scattare una fotografia ironica ma cruda dell’Italia contemporanea.

Il protagonista è Palmiro, un tipografo sull’orlo del fallimento che vive abusivamente in un appartamento popolare intestato ai genitori scomparsi. Tra bugie, amori segreti per la sua dipendente ungherese e tentativi goffi di sopravvivenza economica, la vita di Palmiro viene sconvolta da un ordine di sfratto: la sua casa è stata assegnata a una famiglia rom.

Ciò che rende “Basta Poco” una commedia “ruvida” è lo scontro ideologico che ne scaturisce. Palmiro si ritrova improvvisamente al centro di una disputa politica: da una parte i centri sociali che vorrebbero cacciarlo, dall’altra i neofascisti che lo difendono strumentalmente per fini elettorali. In questo tritacarne mediatico e ideologico, il protagonista sarà costretto a mettere a dura prova le proprie certezze, finendo per trasformarsi in un “eroe suo malgrado”.

 

 

