Meteo

Maltempo e sbalzi termici in Puglia: gelo, nubifragi e mimose già in fiore. Allarme Coldiretti

mercoledì 7 gennaio 2026

Un inverno anomalo, segnato da forti contrasti climatici, sta mettendo in ginocchio l’agricoltura pugliese. Gelo improvviso e piogge violente convivono con fioriture anticipate, come quelle delle mimose già sbocciate a dicembre, ben prima dell’8 marzo. È il quadro che emerge dalle analisi di Coldiretti Puglia, che parla apertamente di “false primavere” e di un clima sempre più imprevedibile.

Nel Brindisino la situazione è particolarmente critica: campi allagati, semine compromesse e colture danneggiate dai nubifragi che si sono abbattuti sul territorio. A peggiorare il bilancio, secondo l’organizzazione agricola, è la mancata manutenzione di fossi e canali di scolo, che ha trasformato ampie aree rurali in veri e propri bacini d’acqua.

Secondo Coldiretti, la gestione delle opere di bonifica non può essere considerata un aspetto secondario. Pulizia dei canali, controllo delle dighe e funzionalità degli impianti irrigui sono interventi indispensabili per prevenire danni che si ripetono ormai con frequenza crescente. L’associazione chiede azioni concrete di manutenzione ordinaria e straordinaria, evitando di scaricare ulteriori costi sugli agricoltori già colpiti dalle perdite.

I dati climatici confermano l’anomalia: l’autunno e l’inizio dell’inverno 2025 sono risultati più miti della media, con temperature massime superiori ai valori storici. Questo ha favorito fioriture precoci, ma ha anche reso le colture più vulnerabili ai successivi crolli termici. Il gelo, infatti, può colpire duramente ortaggi invernali come cavoli, verze, cicorie e broccoli, soprattutto quando le temperature scendono rapidamente o le gelate si protraggono a lungo.

A tutto questo si aggiunge l’aumento dei costi di produzione: per alcune operazioni colturali i rincari arrivano fino al 50%, in un contesto in cui gli agricoltori stanno già investendo in tecniche di risparmio idrico, sistemi di irrigazione a basso impatto e colture meno esigenti in termini di acqua.

Coldiretti ribadisce che l’agricoltura è il settore più esposto agli effetti del cambiamento climatico, ma anche quello maggiormente impegnato a contrastarli. Per questo, di fronte alla crescente “tropicalizzazione” del clima, diventa fondamentale raccogliere e conservare l’acqua nei periodi più piovosi, così da renderla disponibile nei momenti di emergenza.

La richiesta finale è chiara: potenziare le infrastrutture idriche, ampliare la rete degli invasi, creare nuovi bacini e recuperare anche le ex cave per la raccolta dell’acqua piovana. Solo così, conclude Coldiretti Puglia, sarà possibile tutelare il territorio, garantire la produzione agricola e difendere la competitività dell’intero comparto alimentare.

Altri articoli
Cronaca
Maltempo su Tirana, due voli Wizz Air dirottati a Brindisi: notte di tensione nello scalo
07/01/2026
Una notte complicata quella appena trascorsa all’aeroporto di Brindisi, dove due voli della compagnia Wizz Air diretti a Tirana sono stati ...
BrindisiSera
“Brindisi ha tutte le carte in regola per restare protagonista delle grandi sfide legate ai sistemi industriali , ma resta fondamentale l’immediata attuazione degli Investimenti “
07/01/2026
L’avvio delle procedure operative per il nuovo insediamento di Eni Storage Systems rappresenta un passo fondamentale per il futuro industriale ...
BrindisiSera
Bambini protagonisti all’Epifania: festa e solidarietà dei vigili del fuoco a Brindisi
07/01/2026
BRINDISI - La giornata dell’Epifania, ieri 6 gennaio, si è trasformata in un momento di autentica festa e condivisione grazie ...
LatianoSera
Auto fuori strada sulla Mesagne–Latiano, due feriti: paura ieri sera sulla provinciale 45
07/01/2026
Attimi di forte apprensione ieri sera lungo la Strada Provinciale 45, la cosiddetta “vecchia” direttrice che collega Mesagne a Latiano. ...
BrindisiSera
Ostuni, quando un gesto semplice diventa speranza: torna la Colletta Alimentare
07/01/2026
In ogni città ci sono storie che non fanno rumore. Famiglie che stringono la spesa per farla durare un giorno in più, genitori che ...
FasanoSera
Fasano, la stagione di prosa accende i riflettori: al Teatro Kennedy arriva “Basta Poco”
06/01/2026
Il sipario del Teatro Kennedy si prepara ad alzarsi su uno degli appuntamenti più attesi della stagione di prosa fasanese. Mercoledì 8 ...
cultura
Mesagne, la Grande Mostra «Negli anni dell’Impressionismo. Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà» fa registrare il boom di presenze
Domenica 28 dicembre 2025: continua a fare boom la Grande Mostra “Negli anni dell’Impressionismo - Da Monet ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce