Lavoro

Brindisi, recruiting day per Alstom: colloqui il 13 gennaio presso il Centro per l’Impiego

giovedì 8 gennaio 2026

Si terrà martedì 13 gennaio a Brindisi il recruiting day organizzato da Arpal Puglia Ambito Territoriale di Brindisi e Manpower per conto di Alstom Spa, gruppo industriale francese attivo nella costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie.

L’iniziativa è rivolta alla selezione di addetti alla verniciatura, verniciatori junior da inserire in academy e addetti al montaggio meccanico. I candidati avranno la possibilità di sostenere direttamente i colloqui di selezione nella stessa giornata.

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso la sede del Centro per l’Impiego di Brindisi, nella sala convegni del Palazzo della Regione Puglia, in via Tor Pisana 114.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Centro per l’Impiego di competenza territoriale oppure consultare il portale regionale al seguente indirizzo: https://lavoroperte.regione.puglia.it/offerte-lavoro/vacancy/cerca?query=alstom

L’iniziativa è realizzata con il supporto di Manpower Italia.

