ASL di Brindisi: screening gratuiti per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina

Gennaio è il mese dedicato alla consapevolezza sul carcinoma della cervice uterina, una patologia che oggi può essere prevenuta in modo efficace grazie a informazione corretta, vaccinazione e controlli periodici. In questo contesto si inserisce l’impegno della Regione Puglia, con il supporto diretto della ASL di Brindisi, nel promuovere e garantire programmi di prevenzione accessibili e gratuiti per la popolazione femminile.

Il tumore del collo dell’utero è strettamente correlato all’infezione da Virus del Papilloma Umano (HPV), uno dei virus più diffusi, spesso asintomatico, ma potenzialmente responsabile di lesioni che nel tempo possono evolvere in forme tumorali. Proprio per questo la prevenzione rappresenta l’arma più efficace per ridurre l’incidenza e la mortalità legate a questa patologia.

La ASL di Brindisi, tra le promotrice sul territorio delle iniziative regionali, offre gratuitamente lo screening oncologico della cervice uterina alle donne che rientrano nelle fasce di età previste dai programmi di sanità pubblica. Lo screening prevede l’esecuzione del Pap test o dell’HPV test, a seconda dell’età, con cadenze stabilite a livello nazionale. In caso di esito positivo, sono garantiti senza costi ulteriori gli approfondimenti diagnostici e gli eventuali trattamenti necessari.

Accanto allo screening, un ruolo centrale è svolto dalla vaccinazione anti-HPV, anch’essa gratuita per le categorie indicate. La vaccinazione consente di proteggere da diversi ceppi del virus responsabili della maggior parte dei casi di carcinoma della cervice uterina e rappresenta un investimento concreto sulla salute presente e futura.

Le donne residenti nel territorio brindisino vengono informate tramite invito diretto della ASL, con indicazioni chiare su tempi, modalità e sedi in cui effettuare i controlli. Un sistema pensato per facilitare l’adesione e ridurre ogni ostacolo all’accesso alla prevenzione.

Informarsi, aderire ai programmi di screening e vaccinarsi significa compiere un gesto semplice ma decisivo. La prevenzione, oggi, è una possibilità concreta e gratuita: basta poco, e può davvero valere una vita.