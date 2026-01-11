Sport

Il Brindisi Calcio vince ad Ugento all'ultimo respiro: decide il capitano al novantesimo

domenica 11 gennaio 2026

Il Brindisi Calcio conquista una vittoria preziosa sul campo dell’Ugento al termine di una gara intensa e combattuta valida per il campionato di Eccellenza Puglia. I biancazzurri si impongono di misura grazie a una rete arrivata proprio negli ultimi istanti dell’incontro firmata dal capitano Lanzolla, che ha risolto una partita rimasta a lungo bloccata.

La sfida si è sviluppata su binari di grande equilibrio fin dalle prime battute. L’Ugento ha affrontato il match con ordine e determinazione, cercando di limitare le iniziative del Brindisi, che ha provato a prendere in mano il gioco mantenendo il possesso e cercando varchi nella difesa avversaria.

Nel corso del primo tempo le occasioni da gol sono state poche, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. Il ritmo è stato sostenuto ma senza vere opportunità concrete davanti ai portieri. Anche nella ripresa il copione non è cambiato, con il Brindisi più propositivo e l’Ugento pronto a rispondere con attenzione e sacrificio.

Con il passare dei minuti il pareggio sembrava ormai il risultato più probabile, ma nel finale è arrivato l’episodio che ha deciso la gara. Al novantesimo, durante un’azione prolungata in area avversaria, il capitano Lanzolla ha trovato il tempo giusto per colpire e mandare il pallone in rete, regalando ai suoi una vittoria fondamentale.

Il successo consente al Brindisi di continuare il proprio cammino nelle zone alte della classifica, confermando solidità e carattere. Per l’Ugento resta invece l’amarezza di una prestazione generosa che non ha trovato il giusto riconoscimento nel risultato finale.

