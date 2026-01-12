La Olio Pantaleo Fasano nella storia: batte il Talmassons e centra la sua prima pool promozione.

La Olio Pantaleo Fasano batte il CDA Talmassons e vola al quarto posto solitario classifica e la matematica certezza di disputare la prossima pool promozione. Una vittoria che segna ancora una volta la storia del club fasanese che al suo primo anno in Serie A2-Tigotà riesce a conquistare la matematica permanenza nella serie cadetta di pallavolo femminile. Una vittoria strepitosa contro una delle formazioni più attrezzate del girone e favorita per il salto di categoria.

“Oggi è stato un successo strepitoso e le ragazze sapevano che si poteva fare la storia – afferma il ds Micaela Cofano – e grazie anche all’intervento della Olio Pantaleo oggi abbiamo portato a casa la sesta vittoria consecutiva. Sono felice del primo obbiettivo raggiunto e da ora in poi ci divertiremo con il nostro grande pubblico continuando a dare il massimo in tutte le gare. Sono felice del roster costruito che compatto è arrivato a questo storico risultato grazie anche alla fiducia ricevuta da tutto lo staff e soprattutto dal nostro tittle sponsor della Nicola Pantaleo s.p.a. Grazie a loro abbiamo costruire questo meraviglioso progetto.

Le nostre scelte, prima delle qualità tecniche, ricadono anche sulle qualità caratteriali e umane delle nostre atlete. Chi indossa questa maglia deve avere gli occhi della tigre e la fame di successo che ci rappresenta da sempre. Questo risultato ci permette di cominciare a programmare già per la prossima stagione con determinazione e passione”.

La gara comincia con le padrone di casa che piazzano un micidiale 6-0 iniziale che sorprende le ospiti che nonostante il tentativo di rientrare in gara devono cedere il set a Muzi e compagne in grande spolvero.

Alla ripresa del gioco però le pantere friulane riorganizzano le idee mettendo a segno colpi da grande squadra e dopo un sosta per problemi tecnici di oltre 10 minuti prendono in mano il set portando la gara sul 1-1 grazie ad un momento di difficoltà delle padrone di casa.

Realmente però la gara delle ospiti finisce li perché dal terzo set in poi la Olio Pantaleo riprende la sua marcia vincente con una difesa eccezionale e sotto i colpi di Koronhen, Salinas, Provaroni e Piacentini MVP della gara, costringe Talmassons a numerosi errori che spingono le fasanesi sul 2-1. Le ragazze di Totero credono nell'impresa di portare a casa l'intera posta in palio e anche la qualificazione alla prima storica pool promozione per la serie A1. E così nel quarto set arriva una prova eccellente delle padrone di casa, molto attente a respingere gli attacchi di grande livello del Talmassons. Ma approfittando di un pizzico di nervosismo delle ospiti, sul finale di gara piazzano break di 3-0 determinante (23-20). La tensione sugli spalti si fa palpabile ma le gialloblù sulle ali dell'entusiasmo chiudono set e match mandando in visibilio il pubblico del pala Vigna Marina di Fasano.

Rammarico in casa friulana dove si registra la terza sconfitta consecutiva contro una diretta concorrente per la prossima pool promozione.

Una vittoria frutto di una grandissima prestazione di squadra nel segno di una strepitosa Federica Piacentini (9) MVP del match, autrice di una bellissima prestazione e di una grande crescita tecnica durate l’arco della stagione. Sugli scudi anche una grandissima Candela Sol Salinas, 18 punti all’attivo per lei, unitamente alle efficaci giocate di Piia Koronhen (14) e Claudia Provaroni (11) ottimamente servite da una splendida Margherita Muzi (3). Il tutto grazie ad una difesa invalicabile di Federica Vittorio e Laura Franceschini (2).

Forza tangibile di un gruppo forte e unito dal grande lavoro settimanale reso unico anche da Chiara Vinciguerra, Adelaide Soleti, Sofia Negro, Amelie Pixner, Marta Gazzerro e Aurora Del Freo, sempre pronte a dare il loro apporto tecnico/ atletico in qualsiasi momento

“Quello che oggi hanno espresso le ragazze è stata una cosa incredibile –afferma un felicissimo coach Paolo Totero – bisognava focalizzarsi sull’obbiettivo e questo le nostre ragazze lo hanno fatto benissimo. E oggi non era facile contro un avversario come Talmassons. Loro però sono state strepitose nell’interpretazione di questa partita e l’hanno vinta meritatamente. Sono felicissimo di portare in giro per l’Italia il nome internazionale della Olio Pantaleo Fasano con questa squadra. Il merito va a loro che credono in questa scommessa che ancora una volta hanno vinto insieme a noi. Questa ragazze hanno sempre lavorato bene in tutti gli allenamenti. Non è mai mancata l’umiltà, il rispetto e l’educazione dimostrata nei confronti del staff tecnico. Tanto lavoro anche nei momenti più difficili e tanto confronto costruttivo che ha fatto tanto bene a tutti noi. Questa è una squadra che alla lunga sapevamo sarebbe uscita nella fase break e il girone di ritorno lo ha dimostrato battendo tutti, escluso Busto Arsizio, conquistando meritatamente il risultato ottenuto stasera”.

Olio Pantaleo Volley Fasano - Cda Volley Talmassons Fvg 3-1

(25-17 18-25 25-20 25-22)

Olio Pantaleo Volley Fasano: Muzi 3, Salinas 18, Piacentini 9, Korhonen 14, Provaroni 11, Franceschini 2, Vittorio (L), Pixner, Negro, Soleti, Del Freo, Vinciguerra, Gazzerro (L). All. Totero.

Cda Volley Talmassons Fvg: Gannar 11, Scola 2, Bakodimou 15, Molinaro 13, Frosini 17, Enneking 5, Mistretta (L), Rossetto 1, Lotti 1, Cassan, Barbazeni, Viola, Feruglio (L), Cusma. All. Barbieri.

Arbitri: Gaetano, Ayroldi.

Note - Durata set: 24', 33', 29', 28'; Tot: 114'.

MVP: Federica Piacentini.

Top scorers: Salinas C. (18) Frosini G. (17) Bakodimou E. (15)

Top servers: Molinaro B. (2) Piacentini F. (2) Salinas C. (2)

Top blockers: Piacentini F. (3) Scola F. (2) Molinaro B. (2)

Risultati:

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Trasporti Bressan Offanengo 3-1 (19-25, 25-23, 25-23, 25-21); Nuvolì Altafratte Padova - Volley Modena 3-1 (25-17, 25-22, 18-25, 25-23); Olio Pantaleo Volley Fasano - Cda Volley Talmassons Fvg 3-1 (25-17, 18-25, 25-20, 25-22); Futura Giovani Busto Arsizio - Panbiscò Leonessa Altamura 1-3 (19-25, 19-25, 25-23, 21-25); Clai Imola Volley - Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (18-25, 19-25, 18-25).

Classifica

Valsabbina Millenium Brescia 40, Nuvolì Altafratte Padova 39, Cda Volley Talmassons Fvg 38, Olio Pantaleo Volley Fasano 27, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 24, Futura Giovani Busto Arsizio 23, Panbiscò Leonessa Altamura 23, Clai Imola Volley 20, Trasporti Bressan Offanengo 16, Volley Modena 5.

Prossimo Turno.

9ª giornata di ritorno - Serie A2 Tigotà Girone B

Domenica 18 gennaio 2026, ore 17.00

Panbiscò Leonessa Altamura - Trasporti Bressan Offanengo

Volley Modena - Futura Giovani Busto Arsizio

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Cda Volley Talmassons Fvg

Olio Pantaleo Volley Fasano - Clai Imola Volley

Valsabbina Millenium Brescia - Nuvolì Altafratte Padova