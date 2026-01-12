Lavoro, nuove opportunità nel Brindisino: 269 figure ricercate e Recruiting Day per Alstom al Centro per l’Impiego

Si svolgerà martedì 13 gennaio, dalle ore 9 alle ore 12, presso il Centro per l’Impiego di Brindisi in via Tor Pisana 114, il Recruiting Day organizzato da ARPAL Puglia e Manpower per conto di Alstom, finalizzato alla selezione di nuove figure professionali da inserire nel settore industriale.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro, con l’obiettivo di favorire l’occupazione e valorizzare le competenze professionali presenti sul territorio. Nel corso della giornata verranno selezionate le seguenti figure professionali: addetti alla verniciatura, verniciatori junior da inserire in percorsi di formazione dedicati, addetti al montaggio meccanico.

Il Recruiting Day è rivolto sia a candidati con esperienza sia a giovani interessati a intraprendere un percorso di crescita professionale all’interno di Alstom, realtà industriale di rilievo internazionale e leader nel settore della mobilità sostenibile e dell’innovazione tecnologica. Gli aspiranti candidati sono invitati a candidarsi preventivamente alle offerte di lavoro pubblicate sulla piattaforma regionale Lavoro X Te Puglia.

L’evento rientra nelle attività promosse dal Centro per l’Impiego per sostenere l’occupazione e rafforzare il collegamento tra sistema produttivo e mercato del lavoro locale.

Il primo report settimanale elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione. Sono attivi 47 annunci di lavoro, per un totale di 269 posti disponibili nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro è il comparto turismo e ristorazione con 222 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore edilizia con 11 posizioni aperte, seguito dal comparto metalmeccanico con otto risorse ricercate. Al quarto posto si trovano l’ambito sanitario e il settore commercio, entrambi con sei figure richieste. Seguono il settore trasporti con tre posizioni aperte, il comparto elettromeccanico con tre opportunità e il settore alimentare con tre figure ricercate. Si registrano inoltre due posizioni nel settore tessile, due in ambito contabile e due nel settore artigianato. È presente anche una posizione aperta nel comparto dei servizi alla persona.

Il report segnala inoltre diverse proposte di lavoro e formazione all’estero promosse attraverso la rete EURES, che sostiene la mobilità professionale a livello europeo. Sempre aggiornata anche la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, insieme alle opportunità offerte dai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Le offerte di lavoro, rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale Lavoro X Te Puglia, dal quale è possibile candidarsi direttamente tramite SPID. Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook Centri impiego Brindisi e provincia per restare aggiornati sugli annunci attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca del lavoro e all’orientamento. È inoltre possibile consultare il portale Sintesi Brindisi e i profili Google di ogni Centro per l’Impiego.

Per qualunque supporto o informazione, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei Centri per l’Impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia è stata istituita con la legge regionale numero 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’Impiego, favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità, supporta l’osservatorio del mercato del lavoro e collabora alla programmazione dell’offerta formativa in base alle esigenze del territorio. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale di ARPAL Puglia.