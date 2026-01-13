Teatro

Francavilla Fontana celebra Dario Fo: “Morte accidentale di un anarchico” apre il tour pugliese

martedì 13 gennaio 2026

Nel centenario della nascita di Dario Fo, Giorgio Gallione si confronta con il Premio Nobel per la letteratura. Un classico del teatro politico italiano rivive con un tour in Puglia dal 15 al 20 gennaio con la verve di Lodo Guenzi, cantante e attore, protagonista di Morte accidentale di un anarchico, una satira corrosiva sulla giustizia e sul potere che, a distanza di anni, conserva una forza dirompente come una delle opere più iconiche della drammaturgia di Dario Fo e Franca Rame.Si parte il 15 gennaio (ore 21) al Cinema Teatro Italia a Francavilla Fontana prosegue il 16 gennaio (ore 21) al Cinema Teatro Norba di Conversano, il 17 gennaio (ore 21) e 18 gennaio (ore 18) al Teatro Umberto Giordano di Foggia, dove il 19 gennaio è fissata anche una recita matinèe per le scuole superiori. Il tour si conclude quindi il 20 gennaio (ore 21) al Teatro Comunale “Giovanni Laterza” di Putignano.

Si parte il 15 gennaio (ore 21) al Cinema Teatro Italia a Francavilla Fontana prosegue il 16 gennaio (ore 21) al Cinema Teatro Norba di Conversano, il 17 gennaio (ore 21) e 18 gennaio (ore 18) al Teatro Umberto Giordano di Foggia, dove il 19 gennaio è fissata anche un matinèe per le scuole superiori. Il tour si conclude quindi il 20 gennaio (ore 21) al Teatro Comunale “Giovanni Laterza” di Putignano.

 

Info: MORTE ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO - Puglia Culture

SCHEDA SPETTACOLO

Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito e Nidodiragno/CMC /Teatro Carcano / Fondazione Sipario Toscana onlus - La città del Teatro

Lodo Guenzi

MORTE ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO

di Dario Fo e Franca Rame e con Eleonora Giovanardi, Alessandro Federico, Matteo Gatta, Marco Ripoldi e Roberto Rustioni

 

Regia GIORGIO GALLIONE

in collaborazione con Argot Produzioni

Nel 1921 un emigrante italiano “volò” fuori dalla finestra del palazzo della polizia di New York: è questo l’episodio che Dario Fo prende a pretesto per Morte accidentale di un anarchico, una farsa tragica, divertentissima e inquietante che dopo più di cinquant’anni è ancora oggi rappresentata con grande successo in tutto il mondo. La morte accidentale, così ironicamente definita da Fo, è in realtà quella dell’anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato il 15 dicembre 1969 dal quarto piano della Questura di Milano durante uno degli interrogatori relativi alla strage di Piazza Fontana. Un “malore attivo”, così lo definì l’inchiesta.

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi, doppio colpo della Polizia di Stato contro lo spaccio: arrestati due pregiudicati
13/01/2026
BRINDISI – Prosegue senza sosta l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in campo dalla Polizia di Stato di ...
BrindisiSera
Brindisi, vandalizzato un autobus per studenti: 23 mezzi STP danneggiati in poco più di un anno
13/01/2026
BRINDISI – Non si arresta la scia di vandalismi ai danni dei mezzi della Società Trasporti Pubblici di Brindisi. Nei giorni scorsi un ...
BrindisiSera
RISPOSTA AL COMUNICATO STAMPA DEL SINDACATO COBAS
12/01/2026
In riferimento al comunicato stampa diffuso in queste ore dal Sindacato Cobas del settore vigilanza, relativo al sit in di protesta programmato a ...
BrindisiSera
Solazzo (Adiconsum): “Brindisi chiede più sicurezza urbana”
12/01/2026
La sicurezza urbana non è un optional: è un diritto dei cittadini e pilastro fondamentale per la crescita sociale, culturale ed ...
BrindisiSera
Lavoro, nuove opportunità nel Brindisino: 269 figure ricercate e Recruiting Day per Alstom al Centro per l’Impiego
12/01/2026
Si svolgerà martedì 13 gennaio, dalle ore 9 alle ore 12, presso il Centro per l’Impiego di Brindisi in via Tor Pisana 114, il ...
BrindisiSera
Morte nel cantiere olimpico di Cortina: indagato il titolare della società di vigilanza per il decesso di Pietro Zantonini
12/01/2026
La Procura della Repubblica di Belluno ha aperto un’inchiesta sul decesso di Pietro Zantonini, 55 anni, originario di Brindisi, morto mentre ...
cultura
Mesagne, la Grande Mostra «Negli anni dell’Impressionismo. Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà» fa registrare il boom di presenze
Domenica 28 dicembre 2025: continua a fare boom la Grande Mostra “Negli anni dell’Impressionismo - Da Monet ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce