Francavilla Fontana celebra Dario Fo: “Morte accidentale di un anarchico” apre il tour pugliese

Nel centenario della nascita di Dario Fo, Giorgio Gallione si confronta con il Premio Nobel per la letteratura. Un classico del teatro politico italiano rivive con un tour in Puglia dal 15 al 20 gennaio con la verve di Lodo Guenzi, cantante e attore, protagonista di Morte accidentale di un anarchico, una satira corrosiva sulla giustizia e sul potere che, a distanza di anni, conserva una forza dirompente come una delle opere più iconiche della drammaturgia di Dario Fo e Franca Rame.Si parte il 15 gennaio (ore 21) al Cinema Teatro Italia a Francavilla Fontana prosegue il 16 gennaio (ore 21) al Cinema Teatro Norba di Conversano, il 17 gennaio (ore 21) e 18 gennaio (ore 18) al Teatro Umberto Giordano di Foggia, dove il 19 gennaio è fissata anche una recita matinèe per le scuole superiori. Il tour si conclude quindi il 20 gennaio (ore 21) al Teatro Comunale “Giovanni Laterza” di Putignano.

Info: MORTE ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO - Puglia Culture

SCHEDA SPETTACOLO

Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito e Nidodiragno/CMC /Teatro Carcano / Fondazione Sipario Toscana onlus - La città del Teatro

Lodo Guenzi

MORTE ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO

di Dario Fo e Franca Rame e con Eleonora Giovanardi, Alessandro Federico, Matteo Gatta, Marco Ripoldi e Roberto Rustioni

Regia GIORGIO GALLIONE

in collaborazione con Argot Produzioni

Nel 1921 un emigrante italiano “volò” fuori dalla finestra del palazzo della polizia di New York: è questo l’episodio che Dario Fo prende a pretesto per Morte accidentale di un anarchico, una farsa tragica, divertentissima e inquietante che dopo più di cinquant’anni è ancora oggi rappresentata con grande successo in tutto il mondo. La morte accidentale, così ironicamente definita da Fo, è in realtà quella dell’anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato il 15 dicembre 1969 dal quarto piano della Questura di Milano durante uno degli interrogatori relativi alla strage di Piazza Fontana. Un “malore attivo”, così lo definì l’inchiesta.