Attualità

Mesagne capitale della Dama: al via l’8° Campionato Italiano di Dama Frysk

giovedì 15 gennaio 2026

Il fascino millenario della strategia incontra la storia della Terra di Puglia. Nel prossimo fine settimana, la città di Mesagne ospiterà l’ottavo Campionato Italiano di Dama Frysk. 

L'appuntamento, previsto per domenica 18 gennaio, vedrà la partecipazione di 60 atleti provenienti da tutta la penisola. La cornice d’eccezione sarà l’Auditorium “E. Bardaro” del Castello Normanno Svevo, che per un’intera giornata diventerà il campo di battaglia silenzioso dove logica e concentrazione faranno la differenza.

I partecipanti, suddivisi in quattro categorie, non gareggeranno solo per il titolo nazionale. In palio c’è un traguardo ancora più ambizioso: i vincitori otterranno il pass per rappresentare l’Italia al Campionato del Mondo di Dama Frysk, che si terrà il 7 e 8 marzo prossimi in Frisia, nei Paesi Bassi. La Dama Frysk, variante spettacolare e dinamica del gioco tradizionale (caratterizzata dalla possibilità di mangiare i pezzi anche in orizzontale e verticale), promette partite ad alta tensione e grande spettacolo tecnico. Sabato 17 gennaio, la vigilia del torneo sarà dedicata alla crescita delle nuove leve. Presso il laboratorio urbano "Lab Creation" nel centro storico di Mesagne, si terrà infatti uno stage di alta formazione.

A guidare la sessione sarà il Maestro Gabriele D'Amora, Direttore Tecnico della Nazionale di Dama, che metterà la sua esperienza a disposizione di 20 giovani damisti. Un’opportunità rara per i piccoli talenti locali di apprendere i segreti della scacchiera da uno dei massimi esperti del settore.

L’organizzazione dell’intera manifestazione è curata dal Delegato Provinciale FID (Federazione Italiana Dama) di Brindisi, Daniele Caruso, che ha lavorato in stretta sinergia con il territorio. L'iniziativa gode del patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Mesagne, a conferma della vocazione della città verso i grandi eventi culturali e sportivi.

"Mesagne si conferma città accogliente e pronta a ospitare competizioni di livello nazionale," commentano gli organizzatori. "Portare qui la Dama Frysk significa non solo celebrare lo sport della mente, ma anche offrire ai nostri atleti una vetrina internazionale."

 

Altri articoli
BrindisiSera
FP CGIL BRINDISI : Sanitaservice ASL Brindisi ulteriori risultati raggiunti, ma la lotta continua
15/01/2026
    La FP CGIL esprime soddisfazione per l’importante risultato ottenuto a favore delle lavoratrici e dei lavoratori di ...
BrindisiSera
Brindisi piange Elisabetta Maria, la bambina di sei anni stroncata da una rara mononucleosi
14/01/2026
Brindisi – Non ce l’ha fatta Elisabetta Maria, la bambina di sei anni ricoverata nelle ultime settimane in condizioni gravissime ...
BrindisiSera
Il prefetto Guido Aprea in visita alla Questura di Brindisi: incontro con il personale della Polizia di Stato
14/01/2026
BRINDISI – A pochi giorni dal suo insediamento, il prefetto di Brindisi, dottor Guido Aprea, ha fatto visita questa mattina alla Questura del ...
BrindisiSera
Sovraindebitamento, Confesercenti Brindisi apre un confronto sugli strumenti per ripartire dai debiti
14/01/2026
Confesercenti della provincia di Brindisi organizza per venerdì 16 gennaio, alle ore 15.30, nella sede di via Rubini 12, un convegno dedicato ...
San MicheleSera
L’OKTOBER FESCT RIMANE A SAN MICHELE SALENTINO
14/01/2026
L’Oktober Fesct rimane a San Michele Salentino. La manifestazione simbolo dell’autunno pugliese continua a svolgersi nel territorio ...
San VitoSera
Blitz dei Carabinieri di San Vito dei Normanni: dieci arresti tra furti e occupazioni abusive
14/01/2026
San Vito dei Normanni e i comuni limitrofi finiscono sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri. Un’operazione straordinaria di ...
cultura
Mesagne, la Grande Mostra «Negli anni dell’Impressionismo. Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà» fa registrare il boom di presenze
Domenica 28 dicembre 2025: continua a fare boom la Grande Mostra “Negli anni dell’Impressionismo - Da Monet ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce