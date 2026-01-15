Sapori antichi, vino e poesia: a Brindisi una serata di memoria, musica e tradizioni popolari

Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 19.00, la Biblioteca del Vicolo, all’interno del complesso dell’Ex Convento di Santa Chiara a Brindisi, ospita l’evento “Sapòri Antìcu – Vinu e Poesìe ti na Vota”, una serata dedicata alla memoria collettiva e alle tradizioni locali attraverso letture in vernacolo brindisino, musica popolare dal vivo e degustazioni di vino e prodotti tipici del territorio.

L’iniziativa è ideata, progettata e sviluppata dalla Biblioteca del Vicolo nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio immateriale e della memoria popolare promosse dal Santa Spazio Culturale. La degustazione enogastronomica rientra invece tra le attività del progetto Brindisi Mare d’Inverno, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del POC Puglia 2021–2027, area tematica 3, linea di intervento 3.2, dedicata al potenziamento e alla qualificazione dell’InfoPoint turistico comunale per l’annualità 2025, con azioni di promozione del territorio e iniziative diffuse nel centro storico.

Protagonista dell’incontro sarà il libro “Sapori anticu: sapori ti nna vita ca è passata – Raccolta di poesie in vernacolo brindisino” di Silvana Di Emidio, voce autentica della poesia popolare brindisina. Attraverso letture e intermezzi narrativi, l’autrice guiderà il pubblico in un viaggio nella Brindisi di una volta, tra scene di vita quotidiana, relazioni familiari, ricette, profumi e piccoli rituali che hanno segnato la memoria della città, alternando momenti di ironia, dialogo e partecipazione diretta.

Silvana Di Emidio si avvicina alla poesia in giovane età: la sua prima composizione risale al 1968 ed è dedicata alla madre scomparsa. Dopo un primo periodo di scrittura in lingua italiana, sceglie il vernacolo brindisino come principale strumento espressivo per raccontare il mondo domestico, i rapporti sociali e la cultura popolare del territorio. Accanto alla poesia, si dedica anche alla scrittura di brevi scene teatrali e testi umoristici, oltre alla narrazione in versi dei piatti tipici locali, trasformando il cibo in memoria culturale condivisa.

Le letture sceniche saranno affidate a Dario Fioravante, Nina Pisani, Mina Sammarco e Anna Daccico, che daranno voce ai testi in vernacolo ricreando l’atmosfera delle case e delle piazze di una volta. Ad accompagnare le letture sarà la musica popolare dal vivo del Manita Trio, composto da Alexandro Castrignano alla chitarra e voce, Oronzo Marseglia al tamburo e voce e Angelo De Carlo alla fisarmonica e voce, per un intreccio di parole, suoni e ritmi della tradizione.

A conclusione dell’evento, il pubblico potrà partecipare a una degustazione di vino e prodotti tradizionali locali, inserita nel programma di Brindisi Mare d’Inverno, per proseguire la serata in un clima conviviale fatto di musica, racconti e sapori del territorio.

La serata è curata da Francesco Mauro, con il supporto di Luna Cantanna e Giulia Antonaci per la Biblioteca del Vicolo e con il supporto tecnico di Nicola Bruno. Un ringraziamento va alla Pro Loco di Brindisi per il contributo nella comunicazione e nella diffusione dell’iniziativa. L’evento si svolge presso la Biblioteca del Vicolo, spazio di comunità ospitato all’interno del Santa Spazio Culturale, nel complesso monumentale dell’Ex Convento di Santa Chiara, luogo storico restituito alla città come presidio culturale e sociale.