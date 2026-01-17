Economia

Carciofi abbandonati nei campi nel Brindisino: CIA Puglia denuncia prezzi crollati a 10 centesimi

sabato 17 gennaio 2026

Sicolo: “Con l’accordo sul Mercosur la situazione potrebbe diventare ancora più drammatica”

D’Amico: “Così si umiliano e si svendono anche la dignità e la centralità dell’agricoltura”

 

BRINDISI – Distese ricolme di carciofi non raccolti, è quanto sta succedendo in provincia di Brindisi a causa del crollo del prezzo al produttore: a dicembre 2024 alle aziende agricole venivano riconosciuti 80 centesimi a capolino, oggi soltanto la miseria di 10 centesimi. In pratica, raccoglierli diventa antieconomico, rendendo più conveniente lasciarli sul campo a marcire. La questione, però, riguarda anche altri ortaggi che hanno gli stessi problemi di commercializzazione, soprattutto cavolfiore, cicoria, broccoli, con le produzioni locali, tutte di eccellente qualità, sono spesso sostituite e soppiantate dall’importazione dall’estero.

“Quanto sta accadendo è davvero mortificante per la nostra agricoltura”, dichiara Gennaro Sicolo, presidente regionale e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani della Puglia. “Purtroppo è un problema che, con l’accordo sul Mercosur, potrebbe diventare ancora più drammatico. Si favoriscono le grandi industrie esportatrici, interessate ad abbattere i prezzi anche a costo di uno scadimento generale della qualità, a tutto svantaggio dei consumatori, dei produttori italiani e della nostra economia nazionale. Occorre fare qualcosa, urgentemente, con la UE e il governo italiano che mettano al centro la questione della redditività in agricoltura, dell’equità del valore riconosciuto ai nostri produttori e della reciprocità di regole e standard qualitativi e di sicurezza alimentare con i Paesi terzi”.

Esprime grande preoccupazione anche Giannicola D’Amico, vicepresidente vicario di CIA Puglia: “Questo tipo di problematica si sta ripetendo da diversi anni, con il crollo verticale del prezzo al produttore che ha toccato il punto più basso in queste prime settimane del 2026. Così non è possibile andare avanti. I prodotti importati dall’estero hanno costi di produzione nettamente inferiori e standard qualitativi e di sicurezza alimentare molto più bassi dei nostri. Dieci centesimi è un’elemosina. Così si umiliano e si svendono anche la dignità e il ruolo fondamentale della nostra agricoltura”.


di Francesco Quitadamo

