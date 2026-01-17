Politica

Incontro istituzionale tra il consigliere regionale Tommaso Gioia e il nuovo Prefetto di Brindisi Guido Aprea

sabato 17 gennaio 2026

Si è svolto oggi, presso la Prefettura di Brindisi, un incontro istituzionale tra il nuovo Prefetto di Brindisi, dott. Guido Aprea, e il consigliere regionale della Puglia, dott. Tommaso Gioia.

Nel corso del cordiale colloquio, il consigliere regionale Tommaso Gioia ha ringraziato il Prefetto Aprea per la disponibilità dimostrata, rinnovando la propria piena volontà di collaborazione istituzionale nell’interesse della comunità brindisina. Gioia ha inoltre espresso profonda stima nei confronti di Sua Eccellenza, avendo avuto modo di apprezzarne le qualità umane e professionali durante l’esperienza del dott. Aprea quale Commissario prefettizio del Comune di Ceglie Messapica.

Il consigliere regionale ha ribadito la propria disponibilità a una collaborazione fattiva e costante sui principali temi che riguardano il territorio, dalla sicurezza alla coesione sociale, passando per lo sviluppo e il benessere delle comunità locali.

«Sono convinto che, attraverso un dialogo continuo e costruttivo tra le istituzioni, potremo apportare miglioramenti significativi al nostro territorio e contribuire allo sviluppo socio-economico della provincia di Brindisi», ha dichiarato Gioia.

Il Prefetto Guido Aprea ha condiviso l’importanza di mantenere un canale di comunicazione attivo e costante tra le istituzioni, finalizzato alla promozione di iniziative concrete a favore della crescita, della legalità e del benessere complessivo della provincia di Brindisi.

L’incontro si inserisce in un clima di reciproca collaborazione istituzionale, nel segno della responsabilità e del servizio alla collettività.

Ufficio stampa e comunicazione 

Tommaso Gioia – Consigliere Regionale Decaro Presidente 

