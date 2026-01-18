Impresa Donna, Divina Greco entra nel Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio Brindisi–Taranto

La dott.ssa Divina Greco, entra a far parte del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Brindisi–Taranto, organismo impegnato nella promozione e nel sostegno delle imprese femminili del territorio. Divina Greco coordinatrice provinciale di “Impresa Donna”, soggetto istituzionale attivo da tempo in Confesercenti, si aggiunge alla squadra composta da Daniela Angelini, Jenny Toscano e Elisa Forestiero aumentando la rappresentanza di Confesercenti all’interno del Comitato della CCIAA BR- TA.

L’impegno e l’abnegazione profusi con l’obiettivo di accompagnare e valorizzare le donne che fanno impresa sul nostro territorio, hanno consentito a Divina Greco, coordinatrice provinciale di “Impresa Donna” Confesercenti, di entrare a far parte del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Brindisi–Taranto. Il Comitato opera come luogo di proposta, dialogo e progettualità, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle donne nell’economia locale e di favorire iniziative capaci di generare crescita e opportunità nei territori di Brindisi e Taranto

«Sono felice e onorata per questa nomina – dichiara Divina Greco – perché credo molto nel valore del lavoro condiviso e nella capacità delle donne di fare impresa con visione, concretezza e radicamento nel territorio. Metterò a disposizione del Comitato la mia esperienza e la mia disponibilità a lavorare sul territorio per progetti condivisi».

Soddisfazione per tale nomina è stata espressa anche dal presidente provinciale di Confesercenti, Michele, Piccirillo e dall’intero gruppo dirigente dell’associazione.