Attualità

Impresa Donna, Divina Greco entra nel Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio Brindisi–Taranto

domenica 18 gennaio 2026

La dott.ssa Divina Greco, entra a far parte del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Brindisi–Taranto, organismo impegnato nella promozione e nel sostegno delle imprese femminili del territorio. Divina Greco coordinatrice provinciale di “Impresa Donna”, soggetto istituzionale attivo da tempo in Confesercenti, si aggiunge alla squadra composta da Daniela Angelini, Jenny Toscano e Elisa Forestiero aumentando la rappresentanza di Confesercenti all’interno del Comitato della CCIAA BR- TA.

L’impegno e l’abnegazione profusi con l’obiettivo di accompagnare e valorizzare le donne che fanno impresa sul nostro territorio, hanno consentito a Divina Greco, coordinatrice provinciale di “Impresa Donna” Confesercenti, di entrare a far parte del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Brindisi–Taranto. Il Comitato opera come luogo di proposta, dialogo e progettualità, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle donne nell’economia locale e di favorire iniziative capaci di generare crescita e opportunità nei territori di Brindisi e Taranto

«Sono felice e onorata per questa nomina – dichiara Divina Greco – perché credo molto nel valore del lavoro condiviso e nella capacità delle donne di fare impresa con visione, concretezza e radicamento nel territorio. Metterò a disposizione del Comitato la mia esperienza e la mia disponibilità a lavorare sul territorio per progetti condivisi».

Soddisfazione per tale nomina è stata espressa anche dal presidente provinciale di Confesercenti, Michele, Piccirillo e dall’intero gruppo dirigente dell’associazione.

Altri articoli
BrindisiSera
Alla Biblioteca del Vicolo un viaggio nella Brindisi di una volta tra poesia, vino e danze popolari
18/01/2026
BRINDISI – Poesia in vernacolo, musica popolare, danza e sapori della tradizione si intrecciano questa sera, domenica 18 gennaio, alla ...
BrindisiSera
Brindisi: raccolta straordinaria di sangue lunedì 19 gennaio dalle 8.30 alle 12 in piazza Matteotti
17/01/2026
Lunedì 19 gennaio, dalle 8.30 alle 12, l'autoemoteca della Asl sosterà in piazza Matteotti, a Brindisi, nei pressi del Comune, per una ...
BrindisiSera
Incontro istituzionale tra il consigliere regionale Tommaso Gioia e il nuovo Prefetto di Brindisi Guido Aprea
17/01/2026
Si è svolto oggi, presso la Prefettura di Brindisi, un incontro istituzionale tra il nuovo Prefetto di Brindisi, dott. Guido Aprea, e il ...
BrindisiSera
Cane smarrito e traffico in tilt sulla statale 379: intervento provvidenziale della Polizia di Stato, animale salvato
17/01/2026
BRINDISI – Attimi di apprensione nella mattinata di sabato 10 gennaio lungo la statale 379, dove un cane di grossa taglia vagava al centro ...
San MicheleSera
San Michele Salentino, i Carabinieri incontrano gli studenti per promuovere la cultura della legalità
17/01/2026
 SAN MICHELE SALENTINO – I Carabinieri della Stazione di San Michele Salentino hanno incontrato nei giorni scorsi gli studenti delle ...
BrindisiSera
Inseguimento nella notte a Ostuni, fuga tra le strade e due veicoli rubati recuperati dalla Polizia
17/01/2026
Notte di tensione a Ostuni, dove un inseguimento ad alta velocità tra le strade cittadine e le arterie extraurbane si è concluso con il ...
cultura
Mesagne, la Grande Mostra «Negli anni dell’Impressionismo. Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà» fa registrare il boom di presenze
Domenica 28 dicembre 2025: continua a fare boom la Grande Mostra “Negli anni dell’Impressionismo - Da Monet ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce