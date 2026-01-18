Alla Biblioteca del Vicolo un viaggio nella Brindisi di una volta tra poesia, vino e danze popolari

BRINDISI – Poesia in vernacolo, musica popolare, danza e sapori della tradizione si intrecciano questa sera, domenica 18 gennaio, alla Biblioteca del Vicolo, all’interno dell’ex Convento di Santa Chiara, con l’evento “Sapòri Antìcu – Vinu e Poesìe ti na Vota”. Un appuntamento che promette di trasformare la biblioteca in una vera e propria casa di un tempo, dove ritrovarsi, ascoltare e condividere.

Al centro della serata la scrittrice brindisina Silvana Di Emidio, che presenta il suo libro “Sapori anticu: sapori ti nna vita ca è passata”, una raccolta di poesie in vernacolo brindisino che raccontano la quotidianità di una volta: la cucina, i cortili, le famiglie e i piccoli riti domestici, restituiti con ironia, nostalgia e forte coinvolgimento emotivo. Le letture saranno animate, insieme all’autrice, da Dario Fioravante, Nina Pisani, Mina Sammarco e Anna Daccico, in un percorso fatto di parole, gesti e scene di vita vissuta.

A rendere l’atmosfera ancora più conviviale contribuiranno la degustazione di vini e prodotti della tradizione locale e la musica popolare del Manita Trio, composto da Alexandro Castrignano (chitarra e voce), Oronzo Marseglia (tamburo e voce) e Angelo De Carlo (fisarmonica e voce). Le danze tradizionali saranno invece curate dalla Scuola di Danza e Musica Popolare della Casa di Quartiere SanBao, che coinvolgerà il pubblico invitandolo a ballare e a partecipare attivamente alla festa.

L’iniziativa rientra nel progetto “Brindisi Mare d’Inverno”, finanziato dalla Regione Puglia – POC Puglia 2021–2027, ed è ideata e curata dalla Biblioteca del Vicolo all’interno del Santa Spazio Culturale. La serata è curata da Francesco Mauro, con il supporto di Luna Cantanna e Giulia Antonaci e il supporto tecnico di Nicola Bruno, con la collaborazione della Pro Loco di Brindisi.

L’appuntamento è alle ore 19, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Una serata pensata per chi ama le storie, la musica, il buon vino e il piacere di stare insieme, riscoprendo le radici culturali della città in un clima di festa e condivisione.