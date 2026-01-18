Politica

Visita a sorpresa del nuovo Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, al Perrino di Brindisi

domenica 18 gennaio 2026

Visita a sorpresa di Decaro e Pentassuglia all’ospedale Perrino di Brindisi

Visita a sorpresa, questa mattina, del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e del neo assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia all’ospedale “Perrino” di Brindisi. Ad accoglierli il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio, insieme ai vertici aziendali.Servizi Pubblici Brindisi. Il mini-tour è iniziato nei reparti, dove Decaro e Pentassuglia hanno incontrato il personale sanitario, osservando da vicino l’organizzazione dei servizi e le condizioni di lavoro. Un passaggio pensato per ascoltare direttamente chi opera ogni giorno in corsia e per verificare sul campo il funzionamento delle strutture.

La visita è poi proseguita nel pronto soccorso. Qui il presidente della Regione si è soffermato a lungo con medici e infermieri, dialogando anche con i pazienti in attesa per conoscere la loro situazione clinica e la qualità dell’assistenza ricevuta. Un momento di confronto diretto, senza filtri, che ha permesso di raccogliere impressioni e criticità in tempo reale.

Nel corso della mattinata non è mancato un gesto di riconoscimento verso il personale sanitario e gli operatori del 118, impegnati quotidianamente nella gestione delle emergenze. Un omaggio al lavoro svolto in una delle aree più delicate del sistema sanitario, spesso sotto pressione ma centrale per la tutela della salute dei cittadini.

La visita, svolta in forma riservata e senza annunci ufficiali, si inserisce nel percorso di attenzione della Regione verso i presidi ospedalieri e i servizi di emergenza, con l’obiettivo di rafforzare l’ascolto e la presenza istituzionale nei luoghi chiave della sanità pubblica.

Altri articoli
BrindisiSera
Alla Biblioteca del Vicolo un viaggio nella Brindisi di una volta tra poesia, vino e danze popolari
18/01/2026
BRINDISI – Poesia in vernacolo, musica popolare, danza e sapori della tradizione si intrecciano questa sera, domenica 18 gennaio, alla ...
BrindisiSera
Impresa Donna, Divina Greco entra nel Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio Brindisi–Taranto
18/01/2026
La dott.ssa Divina Greco, entra a far parte del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Brindisi–Taranto, ...
BrindisiSera
Brindisi: raccolta straordinaria di sangue lunedì 19 gennaio dalle 8.30 alle 12 in piazza Matteotti
17/01/2026
Lunedì 19 gennaio, dalle 8.30 alle 12, l'autoemoteca della Asl sosterà in piazza Matteotti, a Brindisi, nei pressi del Comune, per una ...
BrindisiSera
Cane smarrito e traffico in tilt sulla statale 379: intervento provvidenziale della Polizia di Stato, animale salvato
17/01/2026
BRINDISI – Attimi di apprensione nella mattinata di sabato 10 gennaio lungo la statale 379, dove un cane di grossa taglia vagava al centro ...
San MicheleSera
San Michele Salentino, i Carabinieri incontrano gli studenti per promuovere la cultura della legalità
17/01/2026
 SAN MICHELE SALENTINO – I Carabinieri della Stazione di San Michele Salentino hanno incontrato nei giorni scorsi gli studenti delle ...
BrindisiSera
Inseguimento nella notte a Ostuni, fuga tra le strade e due veicoli rubati recuperati dalla Polizia
17/01/2026
Notte di tensione a Ostuni, dove un inseguimento ad alta velocità tra le strade cittadine e le arterie extraurbane si è concluso con il ...
cultura
Mesagne, la Grande Mostra «Negli anni dell’Impressionismo. Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà» fa registrare il boom di presenze
Domenica 28 dicembre 2025: continua a fare boom la Grande Mostra “Negli anni dell’Impressionismo - Da Monet ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce