Un Brindisi Calcio inarrestabile cala il poker: sesta vittoria consecutiva contro l'Atletico Acquaviva

Biancazzurri in stato di grazia allo stadio Fanuzzi: doppiette di Burzio e Saraniti, il Brindisi domina l’Atletico Acquaviva e continua la sua scalata ai vertici dell’Eccellenza pugliese.
Il Brindisi non si ferma piu. Davanti al proprio pubblico, i biancazzurri offrono un’altra prova di forza superando nettamente l’Atletico Acquaviva per 4-1 e centrando la sesta vittoria consecutiva in campionato, confermando un momento di forma straordinario.
La gara si mette subito sui binari giusti per i padroni di casa. Al 22 del primo tempo e Burzio a sbloccare il risultato, finalizzando una manovra offensiva rapida e ben costruita. Il Brindisi continua a spingere e al 34 trova il raddoppio con Saraniti, che capitalizza la superiorita territoriale e manda le squadre al riposo sul 2-0.
Nella ripresa l’Acquaviva prova a rientrare in partita e al 63 accorcia le distanze con Goh, ma la reazione brindisina e immediata. Passano appena due minuti e Burzio firma la sua doppietta personale, ristabilendo le distanze e spegnendo le speranze degli ospiti. Nel finale, al 78, e ancora Saraniti a chiudere definitivamente i conti trasformando un calcio di rigore per il definitivo 4-1.
Una vittoria netta, maturata con autorita e qualita, che conferma il Brindisi come una delle squadre piu in forma del campionato.
Tabellino completo – Brindisi 4-1 Atletico Acquaviva
Data: 18 gennaio 2026
Campionato: Eccellenza Puglia (24ª giornata)
Stadio: Franco Fanuzzi, Brindisi
Formazioni
Brindisi (4-3-3)
Antonino; Bernaola, Lanzolla (capitano), Scoppa; J. Sanchez, Lobosco, Benvenga; Carpineti, Burzio, Saraniti; Cauteruccio
Panchina: Staropoli, Mancarella, Gori, Mangialardi, Ferrari, Melillo, K. Sanchez, Perrone, Geusa
Allenatore: Salvatore Ciullo
Atletico Acquaviva (4-3-3)
Bozzi; Fortunato, Asselti, Fucci, Patronelli; Taal, Guglielmi, Rucci; Goh, Girardi, Pucinelli
Panchina: Ditoma, Angelini, Carucci, Colaci, Lenoci, Cosmo, Garcia, Patruno, Schirizzi
Allenatore: Andrea Solidoro
Marcatori
22 pt: Burzio (Brindisi) 1-0
34 pt: Saraniti (Brindisi) 2-0
63 st: Goh (Acquaviva) 2-1
65 st: Burzio (Brindisi) 3-1
78 st: Saraniti (Brindisi, rigore) 4-1
Ammoniti
54 st: giocatore Atletico Acquaviva (giallo)
56 st: giocatore Atletico Acquaviva (giallo)
Arbitro e assistenti
Arbitro: Walter Cilli (sezione di Barletta)
Assistenti: Francesco Sifo (Molfetta), Luca Bellarte (Molfetta)