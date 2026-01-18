Un Brindisi Calcio inarrestabile cala il poker: sesta vittoria consecutiva contro l'Atletico Acquaviva

Biancazzurri in stato di grazia allo stadio Fanuzzi: doppiette di Burzio e Saraniti, il Brindisi domina l’Atletico Acquaviva e continua la sua scalata ai vertici dell’Eccellenza pugliese.

Il Brindisi non si ferma piu. Davanti al proprio pubblico, i biancazzurri offrono un’altra prova di forza superando nettamente l’Atletico Acquaviva per 4-1 e centrando la sesta vittoria consecutiva in campionato, confermando un momento di forma straordinario.

La gara si mette subito sui binari giusti per i padroni di casa. Al 22 del primo tempo e Burzio a sbloccare il risultato, finalizzando una manovra offensiva rapida e ben costruita. Il Brindisi continua a spingere e al 34 trova il raddoppio con Saraniti, che capitalizza la superiorita territoriale e manda le squadre al riposo sul 2-0.

Nella ripresa l’Acquaviva prova a rientrare in partita e al 63 accorcia le distanze con Goh, ma la reazione brindisina e immediata. Passano appena due minuti e Burzio firma la sua doppietta personale, ristabilendo le distanze e spegnendo le speranze degli ospiti. Nel finale, al 78, e ancora Saraniti a chiudere definitivamente i conti trasformando un calcio di rigore per il definitivo 4-1.

Una vittoria netta, maturata con autorita e qualita, che conferma il Brindisi come una delle squadre piu in forma del campionato.

Tabellino completo – Brindisi 4-1 Atletico Acquaviva

Data: 18 gennaio 2026

Campionato: Eccellenza Puglia (24ª giornata)

Stadio: Franco Fanuzzi, Brindisi

Formazioni

Brindisi (4-3-3)

Antonino; Bernaola, Lanzolla (capitano), Scoppa; J. Sanchez, Lobosco, Benvenga; Carpineti, Burzio, Saraniti; Cauteruccio

Panchina: Staropoli, Mancarella, Gori, Mangialardi, Ferrari, Melillo, K. Sanchez, Perrone, Geusa

Allenatore: Salvatore Ciullo

Atletico Acquaviva (4-3-3)

Bozzi; Fortunato, Asselti, Fucci, Patronelli; Taal, Guglielmi, Rucci; Goh, Girardi, Pucinelli

Panchina: Ditoma, Angelini, Carucci, Colaci, Lenoci, Cosmo, Garcia, Patruno, Schirizzi

Allenatore: Andrea Solidoro

Marcatori

22 pt: Burzio (Brindisi) 1-0

34 pt: Saraniti (Brindisi) 2-0

63 st: Goh (Acquaviva) 2-1

65 st: Burzio (Brindisi) 3-1

78 st: Saraniti (Brindisi, rigore) 4-1

Ammoniti

54 st: giocatore Atletico Acquaviva (giallo)

56 st: giocatore Atletico Acquaviva (giallo)

Arbitro e assistenti

Arbitro: Walter Cilli (sezione di Barletta)

Assistenti: Francesco Sifo (Molfetta), Luca Bellarte (Molfetta)