PD Brindisi: bene la visita di Decaro in ospedale, ma adesso ci aspettiamo un riconoscimento per questa provincia

L’attenzione che in questi primi giorni di mandato Antonio Decaro sta mostrando verso i problemi della sanità pugliese e brindisina, manifestatasi con l’odierna visita al pronto soccorso dell’ Ospedale A. Perrino di Brindisi e con i primi provvedimenti utili a ridurre le liste di attesa, è un segnale molto importante che senz’altro segna positivamente l’avvio del suo mandato da Presidente di Regione della Puglia.

L’impegno che tante cittadine e tanti cittadini della nostra Provincia hanno chiesto nel corso degli incontri pubblici sul programma, in particolare sui temi della sanità e del lavoro, sta trovando riscontro in questi primi giorni di lavoro del Presidente Decaro. Abbiamo molto apprezzato, infatti, anche lo spazio che è stato dedicato alle delicate crisi industriali e, nello specifico, alla vicenda della centrale Enel di Cerano oltre che a quella dell’ex Ilva di Taranto. Le aspettative e le speranze alimentate nella nostra Provincia sono tante e di questo vi è riscontro nel risultato elettorale, tanto del Centrosinistra brindisino quanto del Partito Democratico del nostro territorio che in termini percentuali è stato il più votato della Puglia. Siamo certi che nei prossimi giorni questa attenzione si tramuterà anche nel riconoscimento del ruolo e del peso che la Provincia di Brindisi merita negli assetti istituzionali e di governo della Regione Puglia, che si completeranno con l’elezione delle altre cariche fondamentali, tanto per il funzionamento del Consiglio Regionale, quanto per dare avvio ad una Legislatura nella quale “Tutta la Puglia” sia effettivamente protagonista.

La Segreteria Provinciale del Pd di Brindisi