Lavoro nel Brindisino: 40 annunci attivi e 255 posti disponibili nei Centri per l’impiego

BRINDISI – 19 gennaio 2026

Sono 40 gli annunci di lavoro attualmente attivi nell’Ambito territoriale di Brindisi, per un totale di 255 figure professionali ricercate. È quanto emerge dal 2° report settimanale 2026 elaborato da ARPAL Puglia – Ambito di Brindisi, pubblicato sul portale regionale LavoroXTe.

Il quadro che si delinea conferma un mercato del lavoro dinamico e diversificato, con una forte domanda concentrata in alcuni comparti strategici per l’economia locale.

A trainare le assunzioni è il settore turismo e ristorazione, che da solo raccoglie 213 posizioni aperte, confermandosi il principale bacino occupazionale del territorio. Seguono industria e metalmeccanica, con 10 figure richieste, mentre sanità, commercio ed edilizia si collocano al terzo posto con 6 opportunità ciascuno.

Più contenuta ma comunque significativa la domanda negli altri comparti: 4 posti nel settore alimentare, 3 nei trasporti, 2 nel tessile e 2 nell’ambito amministrativo-contabile. Completano il quadro una posizione nel settore artigianato e una nei servizi alla persona. Il report segnala inoltre un’opportunità riservata a persone con disabilità, in applicazione della legge 68/99.

Accanto alle offerte locali, il documento evidenzia anche proposte di lavoro e formazione all’estero attraverso la rete EURES, che favorisce la mobilità professionale in ambito europeo. Restano inoltre costantemente aggiornate le sezioni dedicate ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, nonché le opportunità previste dai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Tutte le offerte sono rivolte indistintamente a uomini e donne e vengono pubblicate quotidianamente sul portale LavoroXTe Puglia, dal quale è possibile candidarsi direttamente tramite SPID. Per restare aggiornati su annunci ed eventi di orientamento al lavoro, ARPAL Puglia invita a consultare anche la pagina Facebook dei Centri per l’impiego di Brindisi e provincia, il portale SINTESI Brindisi e i profili Google dei singoli CPI.

Per informazioni e supporto, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori dei Centri per l’impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30, mentre il giovedì pomeriggio l’accesso è su appuntamento.