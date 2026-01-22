Dinamo, sabato sera da brividi al PalaZumbo: arriva Milazzo per una sfida che vale il rilancio

Brindisi si prepara a riaccendere i riflettori sul grande basket. Sabato 24 gennaio, con palla a due alle ore 18:00, la Dinamo Basket Brindisi torna in campo davanti al proprio pubblico per un appuntamento di quelli che lasciano il segno: al PalaZumbo arriva la Svincolati Milazzo, avversario di spessore nella sfida valida per la diciassettesima giornata del girone F del campionato di Serie B Interregionale.

Per i biancazzurri è una partita che profuma di riscatto e di orgoglio. La Dinamo vuole infatti centrare la prima vittoria nel girone di ritorno e trasformare la delusione dell’ultimo turno in energia positiva. In Calabria, contro Reggio Calabria, il risultato non ha premiato i brindisini, ma la squadra ha mostrato segnali importanti: carattere, spirito combattivo e la capacità di restare dentro la partita, uscendo dal parquet a testa alta nonostante il passivo finale.

Ora c’è Milazzo, e non è un incrocio qualunque: la Dinamo proverà a bissare il successo dell’andata, cercando di ritrovare subito il sorriso con una prova di sostanza, intensità e fame.

Milazzo, qualità e talento: test durissimo per Brindisi

Di fronte ci sarà una formazione che, pur reduce dalla sconfitta interna contro Catanzaro e attualmente nona in classifica, resta tra le più attrezzate del torneo. La Svincolati, guidata da coach Priulla, ha scelto in estate di dare continuità al lavoro della scorsa stagione, chiusa con un percorso importante fino alle semifinali playoff, confermando gran parte dell’ossatura del roster.

Occhi puntati sul centro lituano Tomas Rimsa, riferimento assoluto dei siciliani: presenza fisica dominante, mani educate e numeri da leader, con oltre 15 punti di media e percentuali solide anche dall’arco (circa 37% da tre).

Accanto a lui spicca il talento di casa Salvatore Maiorana, milazzese doc, guardia giovane ma già protagonista: oltre 10 punti di media e un rendimento che lo sta consacrando tra i volti più interessanti del campionato. A completare il trio di peso c’è il serbo Lalic, ala dal grande talento offensivo, che viaggia a 14,6 punti a partita.

Dinamo, serve il colpo davanti al pubblico di casa

Per Brindisi sarà quindi un banco di prova ad altissimo livello, utile a misurare stato di forma e ambizioni contro un avversario che può colpire in tanti modi. Ma il PalaZumbo può diventare un’arma in più: davanti ai propri tifosi, la Dinamo vuole mettere sul parquet cuore, energia e orgoglio, cercando continuità nel percorso e soprattutto quei due punti capaci di cambiare il clima del girone di ritorno.

Sabato sera è tutto pronto: Brindisi chiama, il basket risponde.

Arbitri

A dirigere l’incontro saranno Anselmi Francesco di Ruvo di Puglia (Ba) e De Carlo Francesco di Lecce.