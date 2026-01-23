Politica

Contrasto al caporalato nel territorio di Brindisi, lunedì il presidente Decaro firma il Protocollo d’intesa con Prefettura e Procura

venerdì 23 gennaio 2026

 

Lunedì 26 gennaio, alle ore 15.30, al Palazzo della Prefettura di Brindisi, il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro firmerà il Protocollo d’intesa per il potenziamento dell'attività di prevenzione dell'intermediazione illecita, dello sfruttamento del lavoro e del lavoro forzato nel territorio della Provincia di Brindisi insieme al Prefetto Guido Aprea e al Procuratore della Repubblica Antonio Negro. Sarà presente anche l’Assessora regionale alle Politiche migratorie Silvia Miglietta.

Il Protocollo, scaturito dai lavori del Tavolo provinciale per il contrasto al caporalato, è stato approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 1684 del 10 novembre 2025 e rappresenta una risposta istituzionale decisa e tempestiva alle infiltrazioni criminali registrate, in particolare, nei settori dell’agricoltura e del turismo del territorio.

Alla firma parteciperanno anche ARPAL Puglia, ASL Brindisi, i Comuni di Brindisi e San Pietro Vernotico, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Questura, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Camera di Commercio Brindisi-Taranto, STP Brindisi, Confagricoltura, CIA Due Mari, Coldiretti, le sigle sindacali CGIL, FLAI CGIL, CISL, FAI CISL, UIL, UILA, Agribrindisi Ebat e la Comunità Africana di Brindisi e Provincia. 

 

-  Immagine di repertorio -

 

 

Altri articoli
BrindisiSera
Danese (Confindustria Brindisi): “Bene i nuovi voli EasyJet, una spinta concreta a business e turismo”
23/01/2026
La news dell’attivazione da parte di Easyjet,a partire dalla prossima estate, di collegamenti aerei Brindisi-Milano Linate e Bari-Manchester ...
OstuniSera
Ostuni, sorpresa nel garage con oltre 100 grammi di hashish: arrestato dalla Polizia di Stato
23/01/2026
Prosegue senza sosta l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in campo dalla Polizia di Stato nella provincia di ...
Ambiente
Invadono l’area di stazionamento di due aerei atterrati a Brindisi per avverse condizioni meteo. La Polizia di Frontiera denuncia tre albanesi.
23/01/2026
Notte di tensione all’"Aeroporto del Salento” di Brindisi, dove il dirottamento di due voli WizzAir diretti a Tirana e costretti ad ...
BrindisiSera
Possibile chiusura Interspar di V.le A. Moro, Borromeo (FdI): «Serve un confronto per salvaguardare lavoro e servizio al quartiere»
23/01/2026
In qualità di Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Consiliare Attività Produttive, ho ritenuto opportuno non restare in ...
BrindisiSera
Ospedale Perrino, emergenza parcheggi per il personale: FP Cgil diffida l’ASL e annuncia azioni legali
23/01/2026
La FP CGIL Brindisi ha formalmente segnalato la problematica dei parcheggi interni del Presidio Ospedaliero “A. Perrino” con nota ...
BrindisiSera
Sicurezza alimentare, parte la nuova rubrica della ASL di Brindisi: al centro le uova di gallina tra qualità, etichette e rischi per la salute
23/01/2026
Prende il via con un approfondimento dedicato alle uova di gallina la nuova rubrica sulla sicurezza alimentare promossa dalla U.O.S.D. Sicurezza ...
cultura
Alla scoperta dell’antica Brundisium: Francesco Rodio alla Biblioteca del Vicolo, nell’ex Convento di Santa Chiara
Giovedì 5 febbraio alle ore 18:30 la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale ospita la ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce