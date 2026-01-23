BrindisiSera

Danese (Confindustria Brindisi): “Bene i nuovi voli EasyJet, una spinta concreta a business e turismo”

venerdì 23 gennaio 2026

La news dell’attivazione da parte di Easyjet,a partire dalla prossima estate, di collegamenti aerei Brindisi-Milano Linate e Bari-Manchester viene accolta con grande positività da Confindustria Brindisi. I voli diretti da e per Milano Linate, praticamente nel centro della capitale economica del nostro Paese, sono molto importanti per il comparto business,cioè per i nostri imprenditori e manager,con effetti positivi per l’economia del territorio. Inoltre questi collegamenti contribuiranno ad implementare il turismo, in considerazione anche dei numerosi flussi nazionali ed internazionali da e per Milano. Anche la tratta Bari-Manchester è destinata a favorire sia turismo che business,coprendo un’area finora priva di collegamenti diretti. Vorrei,pertanto , esprimere il mio apprezzamento e ringraziamento ad Aeroporti di Puglia per il costante impegno -nella fase geopolitica che stiamo vivendo,irta sempre più dí difficoltà ed incertezze- alla crescita del nostro sistema aeroportuale, che sta sempre più divenendo un punto di forza della nostra regione, in uno scenario competitivo che richiede una mobilità sempre più rapida ed efficiente.

Giuseppe Danese, Presidente di Confindustria Brindisi

Altri articoli
BrindisiSera
Contrasto al caporalato nel territorio di Brindisi, lunedì il presidente Decaro firma il Protocollo d’intesa con Prefettura e Procura
23/01/2026
  Lunedì 26 gennaio, alle ore 15.30, al Palazzo della Prefettura di Brindisi, il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ...
OstuniSera
Ostuni, sorpresa nel garage con oltre 100 grammi di hashish: arrestato dalla Polizia di Stato
23/01/2026
Prosegue senza sosta l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in campo dalla Polizia di Stato nella provincia di ...
Ambiente
Invadono l’area di stazionamento di due aerei atterrati a Brindisi per avverse condizioni meteo. La Polizia di Frontiera denuncia tre albanesi.
23/01/2026
Notte di tensione all’"Aeroporto del Salento” di Brindisi, dove il dirottamento di due voli WizzAir diretti a Tirana e costretti ad ...
BrindisiSera
Possibile chiusura Interspar di V.le A. Moro, Borromeo (FdI): «Serve un confronto per salvaguardare lavoro e servizio al quartiere»
23/01/2026
In qualità di Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Consiliare Attività Produttive, ho ritenuto opportuno non restare in ...
BrindisiSera
Ospedale Perrino, emergenza parcheggi per il personale: FP Cgil diffida l’ASL e annuncia azioni legali
23/01/2026
La FP CGIL Brindisi ha formalmente segnalato la problematica dei parcheggi interni del Presidio Ospedaliero “A. Perrino” con nota ...
BrindisiSera
Sicurezza alimentare, parte la nuova rubrica della ASL di Brindisi: al centro le uova di gallina tra qualità, etichette e rischi per la salute
23/01/2026
Prende il via con un approfondimento dedicato alle uova di gallina la nuova rubrica sulla sicurezza alimentare promossa dalla U.O.S.D. Sicurezza ...
cultura
Alla scoperta dell’antica Brundisium: Francesco Rodio alla Biblioteca del Vicolo, nell’ex Convento di Santa Chiara
Giovedì 5 febbraio alle ore 18:30 la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale ospita la ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce