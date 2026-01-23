Danese (Confindustria Brindisi): “Bene i nuovi voli EasyJet, una spinta concreta a business e turismo”

La news dell’attivazione da parte di Easyjet,a partire dalla prossima estate, di collegamenti aerei Brindisi-Milano Linate e Bari-Manchester viene accolta con grande positività da Confindustria Brindisi. I voli diretti da e per Milano Linate, praticamente nel centro della capitale economica del nostro Paese, sono molto importanti per il comparto business,cioè per i nostri imprenditori e manager,con effetti positivi per l’economia del territorio. Inoltre questi collegamenti contribuiranno ad implementare il turismo, in considerazione anche dei numerosi flussi nazionali ed internazionali da e per Milano. Anche la tratta Bari-Manchester è destinata a favorire sia turismo che business,coprendo un’area finora priva di collegamenti diretti. Vorrei,pertanto , esprimere il mio apprezzamento e ringraziamento ad Aeroporti di Puglia per il costante impegno -nella fase geopolitica che stiamo vivendo,irta sempre più dí difficoltà ed incertezze- alla crescita del nostro sistema aeroportuale, che sta sempre più divenendo un punto di forza della nostra regione, in uno scenario competitivo che richiede una mobilità sempre più rapida ed efficiente.

Giuseppe Danese, Presidente di Confindustria Brindisi