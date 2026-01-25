John Legend ad Ostuni: il 24 luglio la star mondiale in concerto al Locus Festival

Ostuni entra ufficialmente nella mappa dei grandi eventi musicali internazionali. Il 24 luglio, la città bianca ospiterà John Legend, protagonista di una delle date italiane di “A Night of Songs & Stories”, lo spettacolo intimo con cui l’artista statunitense torna in Italia nell’estate 2026.
La tappa pugliese si svolgerà all’Arena Bianca del Foro Boario, all’interno del Locus Festival, e rappresenta uno degli appuntamenti di punta dell’intera rassegna. Una scelta che conferma il prestigio crescente del festival e la sua capacità di attrarre nomi di assoluto livello internazionale.
A Night of Songs & Stories non è un concerto tradizionale, ma un racconto in musica. John Legend si presenta al pubblico in una dimensione più raccolta, alternando versioni intime dei suoi brani più celebri — da All of Me a Ordinary People — a storie personali, riflessioni e aneddoti che ripercorrono oltre vent’anni di carriera. Un format pensato per creare un contatto diretto con gli spettatori, lontano dagli eccessi scenografici, ma carico di emozione.
La data di Ostuni assume un valore particolare anche per il territorio: portare in Puglia un artista capace di unire soul, pop e R&B con un’eleganza riconosciuta in tutto il mondo significa consolidare l’immagine della regione come destinazione culturale e musicale di primo piano.
Il concerto rientra in una tournée italiana composta da quattro date complessive, ma quella del Locus Festival si distingue per la cornice suggestiva e per il forte legame tra musica e identità del luogo.
Per quanto riguarda i biglietti, è prevista una prevendita riservata agli iscritti alla newsletter D’Alessandro e Galli da venerdì 23 gennaio alle ore 11.00 fino a sabato 24 gennaio alle ore 10.00. La vendita generale partirà invece sabato 24 gennaio alle ore 11.00 su Ticketone.it.
Il 24 luglio Ostuni si prepara dunque ad accogliere una voce iconica della musica mondiale per una serata che promette di restare impressa nel calendario degli eventi estivi più attesi.