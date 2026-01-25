Sicurezza in Puglia, il SIAP: organici insufficienti e reati in crescita nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto

La sicurezza in Puglia torna al centro dell’attenzione istituzionale e sindacale. A riaccendere il dibattito è stata la conferenza stampa svoltasi a Lecce, presso l’Hotel President, promossa dall’onorevole Claudio Stefanazzi (Partito Democratico), che ha invitato a superare ogni contrapposizione politica per concentrarsi su interventi concreti a tutela del territorio.

Un appello che nasce da una situazione definita critica, soprattutto nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, indicate come le aree che necessitano con maggiore urgenza di misure strutturali sul fronte della sicurezza pubblica.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei sindacati di polizia SIAP e SIULP delle province di Lecce e Brindisi, insieme ai consiglieri regionali Stefano Minerva e Loredana Capone. Presenti, per le organizzazioni sindacali, Mirko Bray (SIULP Lecce), Gianluigi Casciaro (SIAP Lecce), Cosimo Sorino (SIAP Brindisi), Massimiliano Cesario (SIULP Brindisi) e Fortunato Fortunato (SIULP Puglia).

Tra gli interventi più articolati quello di Cosimo Sorino, segretario generale provinciale del SIAP di Brindisi, che ha illustrato le principali criticità che interessano la Polizia di Stato sul territorio. Al centro della denuncia, la carenza cronica di personale in tutti gli uffici della provincia. Secondo quanto riferito, il piano di rinforzi predisposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza prevede l’assegnazione di sole otto unità tra ispettori e agenti-assistenti, un numero ritenuto insufficiente persino a compensare i pensionamenti previsti nei primi due mesi del 2026.

Un altro nodo riguarda il ricorso allo straordinario obbligatorio, indispensabile per garantire i servizi essenziali ma retribuito con ritardi considerevoli. Con la mensilità di febbraio 2026, infatti, verranno liquidate le ore di straordinario svolte nel primo trimestre del 2024, con uno scarto temporale di circa due anni.

Sorino ha poi richiamato l’attenzione sulla crescente pressione che grava sugli operatori della Polizia di Stato, sottolineando come i poliziotti non “vadano al lavoro”, ma svolgano un servizio continuo al servizio dei cittadini. Una responsabilità resa sempre più pesante dalle carenze di organico, aggravate dal blocco del turnover durato quasi un decennio, che oggi limita l’efficacia del controllo del territorio.

In chiusura, il SIAP di Brindisi ha evidenziato l’impossibilità di ignorare i numerosi episodi criminosi registrati negli ultimi mesi, in particolare gli assalti agli sportelli bancomat, un fenomeno diffuso in tutta la regione. Esplosioni, sportelli distrutti, filiali bancarie e postali chiuse o con servizi ridotti e disagi per i cittadini sono le conseguenze più evidenti di una situazione che alimenta una domanda tanto semplice quanto urgente: “Siamo davvero al sicuro?”.

Le segreterie provinciali del SIAP hanno infine ribadito il dovere del sindacato di raccontare, con equilibrio e senza allarmismi, il malessere dei cittadini e l’impatto reale di questi episodi sul territorio. Ignorare il problema, oggi, non è più un’opzione.