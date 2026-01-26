Emergenza sangue, Brindisi risponde: mercoledì donazioni al Tribunale con Asl e Anm

Mercoledì 28 gennaio 2026, dalle 8.30 alle 12, il piazzale interno del Tribunale di Brindisi ospiterà una nuova giornata dedicata alla donazione del sangue, un appuntamento ormai consolidato che richiama l’attenzione sull’importanza di un gesto semplice ma fondamentale per la salute pubblica. L’iniziativa, dal titolo “Dona il sangue, dona la vita”, è promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati – sottosezione di Brindisi, in collaborazione con la Asl Brindisi e con il Centro trasfusionale dell’ospedale “Antonio Perrino”, diretto da Antonella Miccoli.

L’Unità mobile della Asl Brindisi sarà operativa per consentire a magistrati, operatori della giustizia, dipendenti e cittadini di donare il sangue in un contesto organizzato e sicuro. Un’occasione concreta per rispondere al costante fabbisogno di sangue e di emocomponenti che riguarda gli ospedali del territorio, non solo per le emergenze ma anche per interventi programmati, terapie oncologiche, patologie croniche e situazioni di urgenza quotidiana.

La donazione del sangue rappresenta infatti una risorsa insostituibile per il sistema sanitario. A Brindisi, come nel resto della Puglia, il contributo dei donatori volontari è essenziale per garantire continuità alle cure e per fronteggiare i periodi di maggiore carenza, spesso legati alla stagionalità o all’aumento delle richieste ospedaliere. In questo contesto, il lavoro della Asl Brindisi, del Centro trasfusionale del Perrino e delle associazioni di volontariato come l’Avis assume un valore strategico, non solo sul piano sanitario ma anche sociale e culturale.

Chi intende partecipare alla giornata di donazione è invitato a seguire alcune semplici indicazioni: prima del prelievo è consentita una colazione leggera a base di caffè, tè o orzo, accompagnata da due biscotti secchi o fette biscottate. Dopo la donazione, l’Associazione Nazionale Magistrati offrirà la