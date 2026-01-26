Informazioni utili

Emergenza sangue, Brindisi risponde: mercoledì donazioni al Tribunale con Asl e Anm

lunedì 26 gennaio 2026

Mercoledì 28 gennaio 2026, dalle 8.30 alle 12, il piazzale interno del Tribunale di Brindisi ospiterà una nuova giornata dedicata alla donazione del sangue, un appuntamento ormai consolidato che richiama l’attenzione sull’importanza di un gesto semplice ma fondamentale per la salute pubblica. L’iniziativa, dal titolo “Dona il sangue, dona la vita”, è promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati – sottosezione di Brindisi, in collaborazione con la Asl Brindisi e con il Centro trasfusionale dell’ospedale “Antonio Perrino”, diretto da Antonella Miccoli.

L’Unità mobile della Asl Brindisi sarà operativa per consentire a magistrati, operatori della giustizia, dipendenti e cittadini di donare il sangue in un contesto organizzato e sicuro. Un’occasione concreta per rispondere al costante fabbisogno di sangue e di emocomponenti che riguarda gli ospedali del territorio, non solo per le emergenze ma anche per interventi programmati, terapie oncologiche, patologie croniche e situazioni di urgenza quotidiana.

La donazione del sangue rappresenta infatti una risorsa insostituibile per il sistema sanitario. A Brindisi, come nel resto della Puglia, il contributo dei donatori volontari è essenziale per garantire continuità alle cure e per fronteggiare i periodi di maggiore carenza, spesso legati alla stagionalità o all’aumento delle richieste ospedaliere. In questo contesto, il lavoro della Asl Brindisi, del Centro trasfusionale del Perrino e delle associazioni di volontariato come l’Avis assume un valore strategico, non solo sul piano sanitario ma anche sociale e culturale.

Chi intende partecipare alla giornata di donazione è invitato a seguire alcune semplici indicazioni: prima del prelievo è consentita una colazione leggera a base di caffè, tè o orzo, accompagnata da due biscotti secchi o fette biscottate. Dopo la donazione, l’Associazione Nazionale Magistrati offrirà la

Altri articoli
BrindisiSera
Il Liceo Marzolla-Leo-Simone-Durano protagonista alle celebrazioni del Giorno della Memoria a Brindisi
26/01/2026
Il Liceo Marzolla-Leo-Simone-Durano parteciperà alla manifestazione promossa dalla Prefettura di Brindisi in occasione del Giorno della ...
BrindisiSera
La Valtur Brindisi domina Avellino e ritrova fiducia prima della sfida al vertice
26/01/2026
La Valtur Brindisi manda un segnale forte al campionato superando con autorità l’Unicusano Avellino al PalaPentassuglia. Una vittoria ...
San VitoSera
San Vito dei Normanni, incidente mortale sulla provinciale per Specchiolla: perde la vita il 38enne Nicola Ippolito
26/01/2026
Ancora sangue sulle strade del Brindisino. Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di domenica 25 gennaio 2026 lungo la ...
BrindisiSera
Sicurezza in Puglia, il SIAP: organici insufficienti e reati in crescita nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto
25/01/2026
La sicurezza in Puglia torna al centro dell’attenzione istituzionale e sindacale. A riaccendere il dibattito è stata la conferenza ...
OstuniSera
John Legend ad Ostuni: il 24 luglio la star mondiale in concerto al Locus Festival
25/01/2026
Ostuni entra ufficialmente nella mappa dei grandi eventi musicali internazionali. Il 24 luglio, la città bianca ospiterà John Legend, ...
BrindisiSera
Mesagne, il commissariato di polizia piange Paolo Martina Rini
25/01/2026
Scomparso a 53 anni l’assistente capo coordinatore: il ricordo commosso dei colleghi MESAGNE – Un profondo senso di dolore e ...
cultura
Alla scoperta dell’antica Brundisium: Francesco Rodio alla Biblioteca del Vicolo, nell’ex Convento di Santa Chiara
Giovedì 5 febbraio alle ore 18:30 la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale ospita la ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce