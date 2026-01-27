Attualità

Riduzione delle liste d’attesa nelle ASL: definite le azioni per rendere più fluido l’accesso alle prestazioni

martedì 27 gennaio 2026

Le Aziende sanitarie della Puglia hanno trasmesso nei tempi previsti i piani aziendali sperimentali per la riduzione delle liste d’attesa, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 1/2026, che fissava la scadenza proprio alla giornata odierna.

Nei documenti inviati, le direzioni strategiche delineano le azioni operative per il recupero delle prestazioni sanitarie oltre i tempi soglia, con particolare attenzione alle priorità U (urgente) e B (breve). In alcuni casi, i piani includono anche il recupero dei ricoveri ospedalieri attualmente in lista di attesa.

Tra le misure più ricorrenti figura l’ampliamento degli orari di apertura degli ambulatori, con attività previste anche nelle fasce serali e nei fine settimana, scelta adottata dalla quasi totalità delle aziende sanitarie.

Ogni Asl, sulla base dei propri dati interni, ha inoltre previsto specifici percorsi di tutela per le categorie più fragili, in particolare per i pazienti oncologici, affiancando interventi di rafforzamento dei controlli sull’appropriatezza prescrittiva e sistemi di monitoraggio costante delle attività programmate.

I piani sono ora all’esame dell’Assessorato regionale alla Sanità, del Dipartimento competente e dell’AReSS. Conclusa la fase di valutazione, l’approvazione definitiva è attesa entro venerdì tramite un provvedimento di Giunta, così da consentire l’avvio delle azioni di recupero a partire dal 1° febbraio, come stabilito dalla Regione.

