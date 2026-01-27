Lavoro, nuove opportunità nel Brindisino: 35 annunci attivi e 80 nuovi posti disponibili nei Centri per l’impiego

Brindisi e provincia confermano un mercato del lavoro dinamico e articolato. È quanto emerge dal 3° report settimanale 2026 sulle offerte di lavoro, elaborato dall’Ambito territoriale di Brindisi di ARPAL Puglia, che fotografa una settimana ricca di occasioni occupazionali per chi è alla ricerca di un impiego.

Secondo i dati aggiornati al 26 gennaio 2026, sul portale regionale “LavoroXTe Puglia” risultano 35 annunci attivi, per un totale di 80 figure professionali ricercate nei principali settori produttivi del territorio.

A trainare la domanda di lavoro è il settore del commercio, che concentra 25 posizioni aperte. Segue l’area industria e metalmeccanica, con 21 figure richieste, mentre il comparto edilizia si colloca al terzo posto con 10 opportunità. Buona anche la richiesta nei settori turismo e ristorazione e sanitario, entrambi con sei profili ricercati.

Completano il quadro le offerte nei trasporti e nell’informatica, con tre posizioni ciascuno, e nel settore amministrativo-contabile, che conta due opportunità. Si registra inoltre una posizione nel comparto alimentare e una nei servizi alla persona.

Particolare attenzione è riservata all’inclusione lavorativa: il report segnala infatti una posizione dedicata agli iscritti alle categorie protette (articolo 18) e una riservata a persone con disabilità, in applicazione della legge 68/99.

Oltre alle offerte locali, il documento evidenzia anche proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES, che sostiene la mobilità professionale in ambito europeo. Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione rivolti a diplomati e disoccupati, insieme alle opportunità previste dai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Tutte le offerte, rivolte indistintamente a uomini e donne, sono pubblicate quotidianamente sul portale LavoroXTe Puglia, dal quale è possibile candidarsi direttamente tramite SPID. Per restare aggiornati su annunci ed eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro, ARPAL Puglia invita a seguire anche la pagina Facebook “Centri per l’impiego Brindisi e provincia”, oltre al portale SINTESI Brindisi e ai profili Google dei singoli Centri per l’impiego.

Per supporto e informazioni, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori dei Centri per l’impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30, mentre il giovedì pomeriggio è previsto l’accesso su appuntamento.

Un quadro che conferma il ruolo centrale di ARPAL Puglia nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e nel sostenere l’occupazione sul territorio brindisino.