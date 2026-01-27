Sport

Para Sailing Brindisi premiata al Galà della Vela. Il 2025 un anno di successi per la vela paralimpica brindisina

martedì 27 gennaio 2026

Bari, 25 GENNAIO 2026 - Nel salone del Terminal Crociere di Bari si è svolto ieri il Galà della Vela dell’Ottava Zona FIV, l’evento che ogni anno celebra atleti, tecnici e circoli che hanno saputo distinguersi per risultati, impegno e valore sportivo nel corso del 2025.

Tra i protagonisti della serata, GV3 A Gonfie Vele Verso la Vita e la Lega Navale Italiana Sezione di Brindisi, premiati per il contributo determinante alla crescita della vela paralimpica in Puglia attraverso la scuola Para Sailing Brindisi (PSB).

Fondata nel 2024 grazie alla collaborazione tra i due circoli, Para Sailing Brindisi rappresenta oggi la prima realtà strutturata di vela paralimpica in Puglia. La scuola ha sede presso il Marina di Brindisi, partner logistico del progetto e punto di riferimento di GV3 per tutte le attività legate allo sport velico inclusivo e solidale. Qui si allenano 8 atleti agonisti e un numero sempre crescente di allievi impegnati nei percorsi pre-agonistici, seguiti da istruttori e volontari che hanno contribuito a costruire un ambiente accogliente, competente e orientato alla crescita.

La scuola dispone di una flotta di 9 imbarcazioni Hansa 303, risultato di un impegno condiviso che unisce oltre GV3 ed LNI Brindisi anche alcuni atleti, la LNI Sezione di San Foca e la Cooperativa Sociale Eridano di Brindisi, che hanno messo a disposizione parte delle imbarcazioni. Una rete di collaborazione che testimonia come la vela inclusiva possa crescere solo attraverso la sinergia tra realtà sportive, sociali e territoriali.

Il riconoscimento assegnato a Para Sailing Brindisi premia anche i risultati sportivi ottenuti nel 2025. Gli atleti Alice Liguori e Giuseppe D’Amato hanno conquistato il titolo italiano al CICO 2025 – Campionato Italiano Classi Olimpiche, disputato a Palermo, e il primo posto nella ranking nazionale Hansa 303. In meno di un anno, la coppia ha saputo costruire

un’intesa tecnica e umana di altissimo livello nella categoria doppio Hansa 303, diventando un punto di riferimento per l’intero movimento paralimpico regionale.

La serata ha riservato un’ulteriore emozione con l’assegnazione ad Alice Liguori e Giuseppe D’Amato del prestigioso Trofeo “Gianni Modugno”. Il premio consegnato dal Vice Presidente FIV Giuseppe D’Amico, assume un valore particolare alla luce della presenza di finalisti provenienti da circoli storici e altamente competitivi della regione. La motivazione, densa di significato, ha sottolineato come la loro impresa rappresenti “un risultato che abbatte ogni barriera”, capace di portare la vela paralimpica pugliese ai vertici nazionali e di dimostrare che il talento può affermarsi oltre ogni ostacolo, unendo eccellenza tecnica, visione e carattere.

Grande soddisfazione è stata espressa dai presidenti Marco Miglietta (GV3) e Gianluca Fischetto (LNI Brindisi), che hanno voluto ringraziare il Presidente Alberto La Tegola e tutto il comitato Ottava Zona FIV. Tutti gli atleti, i tecnici, i volontari, partner e sostenitori per il contributo quotidiano alla crescita della vela paralimpica attraverso il progetto Para Sailing Brindisi. Un percorso che, come sottolineato dai due presidenti, “continua a dimostrare quanto lo sport possa essere strumento di inclusione, autonomia e valorizzazione delle persone”.

Altri articoli
BrindisiSera
Appia Rugby Brindisi - Una "sporca" vittoria contro i Draghi Bat (45-11)
27/01/2026
Nella giornata di domenica 25 gennaio, il campo di Sant'Elia a Brindisi ospita la sfida tra l'Appia Rugby Brindisi e i Draghi Bat, valevole per la ...
San VitoSera
Il 31 gennaio è la volta della decima Fòcara di Serranova: l' evento sarà animato dalla musica di Ciccio Riccio
27/01/2026
Serranova si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione invernale salentina. Sabato 31 gennaio 2026, a partire dalle ...
BrindisiSera
Stadio Fanuzzi di Brindisi, confronto sui tempi dei lavori: Marchionna rassicura, Ferrarese chiede accelerazione
27/01/2026
BRINDISI – Sul futuro dello stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi, uno degli impianti chiave in vista dei Giochi del Mediterraneo ...
BrindisiSera
Confesercenti Brindisi: Nomisma conferma, in Puglia il commercio arretra e cresce la somministrazione trainata dal turismo
27/01/2026
Confesercenti Brindisi: “Lo studio Nomisma conferma ciò che diciamo da anni. In Puglia il commercio arretra e avanza la ...
Lavoro
Lavoro, nuove opportunità nel Brindisino: 35 annunci attivi e 80 nuovi posti disponibili nei Centri per l’impiego
27/01/2026
Brindisi e provincia confermano un mercato del lavoro dinamico e articolato. È quanto emerge dal 3° report settimanale 2026 sulle offerte ...
BrindisiSera
Orgoglio Brindisi: i Cadetti della “Giulio Cesare” tra le prime quattro squadre d’Italia ai Giochi Studenteschi
27/01/2026
Un traguardo di assoluto prestigio, che riempie di orgoglio la scuola e l’intero movimento dello sport scolastico brindisino. È quello ...
cultura
Alla scoperta dell’antica Brundisium: Francesco Rodio alla Biblioteca del Vicolo, nell’ex Convento di Santa Chiara
Giovedì 5 febbraio alle ore 18:30 la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale ospita la ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce