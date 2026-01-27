Para Sailing Brindisi premiata al Galà della Vela. Il 2025 un anno di successi per la vela paralimpica brindisina

Bari, 25 GENNAIO 2026 - Nel salone del Terminal Crociere di Bari si è svolto ieri il Galà della Vela dell’Ottava Zona FIV, l’evento che ogni anno celebra atleti, tecnici e circoli che hanno saputo distinguersi per risultati, impegno e valore sportivo nel corso del 2025.

Tra i protagonisti della serata, GV3 A Gonfie Vele Verso la Vita e la Lega Navale Italiana Sezione di Brindisi, premiati per il contributo determinante alla crescita della vela paralimpica in Puglia attraverso la scuola Para Sailing Brindisi (PSB).

Fondata nel 2024 grazie alla collaborazione tra i due circoli, Para Sailing Brindisi rappresenta oggi la prima realtà strutturata di vela paralimpica in Puglia. La scuola ha sede presso il Marina di Brindisi, partner logistico del progetto e punto di riferimento di GV3 per tutte le attività legate allo sport velico inclusivo e solidale. Qui si allenano 8 atleti agonisti e un numero sempre crescente di allievi impegnati nei percorsi pre-agonistici, seguiti da istruttori e volontari che hanno contribuito a costruire un ambiente accogliente, competente e orientato alla crescita.

La scuola dispone di una flotta di 9 imbarcazioni Hansa 303, risultato di un impegno condiviso che unisce oltre GV3 ed LNI Brindisi anche alcuni atleti, la LNI Sezione di San Foca e la Cooperativa Sociale Eridano di Brindisi, che hanno messo a disposizione parte delle imbarcazioni. Una rete di collaborazione che testimonia come la vela inclusiva possa crescere solo attraverso la sinergia tra realtà sportive, sociali e territoriali.

Il riconoscimento assegnato a Para Sailing Brindisi premia anche i risultati sportivi ottenuti nel 2025. Gli atleti Alice Liguori e Giuseppe D’Amato hanno conquistato il titolo italiano al CICO 2025 – Campionato Italiano Classi Olimpiche, disputato a Palermo, e il primo posto nella ranking nazionale Hansa 303. In meno di un anno, la coppia ha saputo costruire

un’intesa tecnica e umana di altissimo livello nella categoria doppio Hansa 303, diventando un punto di riferimento per l’intero movimento paralimpico regionale.

La serata ha riservato un’ulteriore emozione con l’assegnazione ad Alice Liguori e Giuseppe D’Amato del prestigioso Trofeo “Gianni Modugno”. Il premio consegnato dal Vice Presidente FIV Giuseppe D’Amico, assume un valore particolare alla luce della presenza di finalisti provenienti da circoli storici e altamente competitivi della regione. La motivazione, densa di significato, ha sottolineato come la loro impresa rappresenti “un risultato che abbatte ogni barriera”, capace di portare la vela paralimpica pugliese ai vertici nazionali e di dimostrare che il talento può affermarsi oltre ogni ostacolo, unendo eccellenza tecnica, visione e carattere.

Grande soddisfazione è stata espressa dai presidenti Marco Miglietta (GV3) e Gianluca Fischetto (LNI Brindisi), che hanno voluto ringraziare il Presidente Alberto La Tegola e tutto il comitato Ottava Zona FIV. Tutti gli atleti, i tecnici, i volontari, partner e sostenitori per il contributo quotidiano alla crescita della vela paralimpica attraverso il progetto Para Sailing Brindisi. Un percorso che, come sottolineato dai due presidenti, “continua a dimostrare quanto lo sport possa essere strumento di inclusione, autonomia e valorizzazione delle persone”.