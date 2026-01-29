Spettacolo

Ostun: a Teatro Palazzo Roma “Kilometro Zero” con Sergio Caputo e Luca De Gennaro

giovedì 29 gennaio 2026

Un viaggio intimo nella musica e nelle parole di uno dei protagonisti più raffinati del cantautorato italiano. Venerdì 30 gennaio, alle ore 21, il Teatro Palazzo Roma di Ostuni ospita “Kilometro Zero”, appuntamento musicale inserito nella Stagione teatrale e musicale 2025/26 promossa insieme a Puglia Culture.

Il maestro del cantautorato swing degli anni ’80 Sergio Caputo si concede sul palco in una chiacchierata con il disc jockey, critico musicale e conduttore radiofonico Luca de Gennaro e si esibisce in brani “unplugged” dal suo repertorio storico, scelti in base all’andamento della conversazione, o a richiesta, in un vero live in cui musica, aneddoti e pensieri rendono al pubblico un’immagine vera di un personaggio che ha scelto la musica come mezzo di comunicazione. Sergio Caputo, con una carriera quarantennale e molti successi che sono entrati nella storia della musica italiana, ha abbracciato questa formula come un diversivo agli altri show che porterà in giro in big band e in trio, e lo ha chiamato proprio “Kilometro Zero. Musica e chiacchiere con Sergio Caputo”. Sarà accompagnato in questa avventura dal suo batterista Alessandro Marzi.

info: clicca qui

 

 

