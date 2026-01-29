Attualità

Polizia allo stremo nel Salento: FSP Puglia denuncia la carenza di organico a Lecce, Brindisi e Taranto

giovedì 29 gennaio 2026

«Pretendere di garantire la sicurezza con questi organici è semplicemente irrealistico e irresponsabile. In un territorio complesso come quello salentino, segnato da criminalità diffusa, assalti ai bancomat, rapine, furti e truffe agli anziani, con una pressione enorme durante la stagione estiva, non si può continuare a giocare con i numeri».

È l’allarme lanciato da Daniele Gioia, Segretario Regionale Puglia del sindacato FSP Polizia di Stato, di fronte a una situazione che nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto ha ormai superato ogni soglia di tollerabilità. A fronte di una carenza strutturale che si protrae da anni, gli ultimi trasferimenti - appena nove unità - certificano una gestione miope che rischia di trasformarsi in un grave problema di sicurezza pubblica per un territorio che supera 1,7 milioni di abitanti.

Questure, Commissariati e Uffici di Polizia operano con numeri ben al di sotto degli standard previsti, con turni ridotti, pattuglie insufficienti e carichi di lavoro insostenibili. Nelle tre province mancano circa cinquecento operatori, mentre il personale in servizio è costretto a coprire più ruoli contemporaneamente, spesso con doppi turni e senza adeguato supporto.

«Per i Giochi del Mediterraneo sono previste aggregazioni straordinarie di personale, ma per la quotidianità non esiste alcuna programmazione seria», prosegue Gioia. «È la dimostrazione di una visione emergenziale e non strutturale del problema: si interviene solo quando l’evento lo impone, mentre la sicurezza di tutti i giorni viene lasciata al sacrificio dei poliziotti»

Il personale è stanco e logorato, spesso costretto a rinunciare a ferie, riposi e vita familiare. «Le donne e gli uomini della Polizia di Stato continuano a garantire il servizio solo grazie al loro senso del dovere», sottolinea Gioia. «Ma questo non può essere il modello su cui reggere la sicurezza di un intero territorio».

FSP Polizia di Stato Puglia chiede interventi immediati e concreti, a partire dal potenziamento reale degli organici nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, da assegnazioni straordinarie di personale e da una programmazione seria che tenga conto delle esigenze effettive del territorio.

«Continuare a ignorare questa emergenza significa mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e degli stessi poliziotti», conclude Gioia. «Non accetteremo più silenzi né promesse vuote. Se non arriveranno risposte concrete, il Sindacato è pronto a intraprendere ogni iniziativa necessaria per tutelare il territorio e la dignità del personale della Polizia di Stato».

Il segretario regionale Daniele Gioia

Altri articoli
Mesagne
Furti in due tabaccherie tra Mesagne e Latiano: la Polizia di Stato recupera e restituisce l’intera refurtiva
29/01/2026
MESAGNE – Doppio colpo nella notte tra Mesagne e Latiano, ma l’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di recuperare e ...
BrindisiSera
Brindisi, Marchionna e Torch: il pubblico torna protagonista al Nuovo Teatro Verdi
29/01/2026
Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi attraversa una stagione che segna un passaggio significativo nel rapporto tra il teatro e la città. Dopo la ...
OstuniSera
Ostun: a Teatro Palazzo Roma “Kilometro Zero” con Sergio Caputo e Luca De Gennaro
29/01/2026
Un viaggio intimo nella musica e nelle parole di uno dei protagonisti più raffinati del cantautorato italiano. Venerdì 30 gennaio, alle ...
BrindisiSera
WFC Brindisi, Calò elogia la squadra: “Le ragazze rispondono con grande dedizione”
29/01/2026
Fondamentale il ruolo della Dirigente della WFC Brindisi Letizia Calò che sta dando una grossa mano nell’organizzazione di ogni partita ...
Mesagne
Gli studenti dell’Epifanio Ferdinando a Terezin: quando la cultura diventa resistenza alla barbarie
28/01/2026
 Così scriveva Viktor Ullmann, uno dei più eccellenti musicisti e compositori passati dal campo di raccolta e smistamento di ...
BrindisiSera
Open Day all’ITET di Brindisi: si presentano i due percorsi quadriennali
28/01/2026
L’ITET CARNARO MARCONI FLACCO BELLUZZI comunica che in data 1 febbraio 2026, in occasione dell’Open Day già calendarizzato, ...
cultura
Alla scoperta dell’antica Brundisium: Francesco Rodio alla Biblioteca del Vicolo, nell’ex Convento di Santa Chiara
Giovedì 5 febbraio alle ore 18:30 la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale ospita la ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce